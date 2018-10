Pattinaggio artistico, Skate Canada 2018: Vanessa James e Morgan Ciprès al comando dopo lo short program, inseguono Peng-Jin

L’impianto sportivo Place Belle di Laval, nel Quebec, da oggi ospita Skate Canada 2018, seconda tappa della ventiquattresima edizione del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di pattinaggio artistico.

Nella specialità delle coppie di artistico, Vanessa James e Morgan Ciprès si sono portati al comando della classifica dopo lo short program, gara di apertura dell’intera competizione. I francesi allenati da John Zimmerman e Jeremy Barrett, già favoriti alla vigilia, sono stati protagonisti di un buon programma pattinato sulle note di “Uninvited” di Alanis Morisette, in cui hanno realizzato un ottimo triplo twist (chiamato dal pannello tecnico di livello quattro e valutato con un gradi di esecuzione molto alto) atterrando con qualche affanno il triplo toeloop in parallello. Dopo aver eseguito la trottola combinata, il sollevamento del gruppo 4 (chiamato di livello tre) e la spirale della morte, la coppia ha eseguIto il triplo flip lanciato, atterrato da Vanessa in modo sbilanciato in avanti, concludendo il programma con la serie di passi (livello quattro).

Grazie al dominio sulle components, i francesi hanno conquistato la vetta ottenendo il primato personale di 74.51 punti (39.99, 34.52) distanziando di oltre due lunghezze i cinesi Cheng Peng-Yang Jin, in seconda posizIone dopo un programma impeccabile in cui hanno eseguito, tra gli altri elementi, un notevole triplo rittberger lanciato (con un GOE oscillante dal +2 al +5) e un buon sollevamento chiamato di livello 4, guadagnando un punteggio di 72.00 (40.44, 31.56). A meno di un punto si è piazzata al terzo posto provvisorio la coppia padrona di casa formata da Kirsten Moore-Towers-Micheal Marinaro, autori di una buona performance con cui hanno ricevuto una valutazione complessiva di 71.26 (39.29, 31.97).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE DI ARTISTICO

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com