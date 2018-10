PSV-Inter stasera in tv: a che ora inizia e su che canale vederla

Questa sera il Philips Stadion di Eindhoven sarà teatro della sfida tra i padroni di casa del PSV e l’Inter, valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. I due club fanno parte del gruppo B e nella prima giornata hanno ottenuto due risultati opposti, con l’Inter che ha sconfitto in casa il Tottenham in rimonta per 2-1 ed i campioni olandesi che sono usciti sconfitti dal Camp Nou di Barcellona per 0-4. I nerazzurri hanno riscattato un avvio di stagione negativo con una striscia aperta di quattro successi consecutivi che è cominciata proprio con la vittoria in extremis contro il Tottenham ed è continuata con le affermazioni in campionato su Sampdoria, Fiorentina e Cagliari. Il match odierno sarà fondamentale per entrambe le squadre dato che per il PSV si tratta quasi di un “dentro o fuori”, mentre la squadra guidata da Luciano Spalletti ha l’opportunità di staccare definitivamente gli olandesi e di sfruttare un eventuale passo falso del Tottenham con il Barcellona nell’altra partita del girone.

Il calcio d’inizio di PSV-Inter è fissato alle 21.00 di questa sera, l’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport al canale Sky Sport Arena (204) ed in diretta streaming su Sky Go (piattaforma riservata ai soli abbonati). OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro, per non perdervi nemmeno un minuto della delicata trasferta olandese dell’Inter.

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE

21.00 PSV Eindhoven-Inter (diretta su Sky Sport Arena)













ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI

Il calendario completo della Champions League

Tutte le date delle partite di Juventus, Inter, Napoli e Roma

Risultati e classifiche dei gironi di Champions League

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Cristiano Barni / Shutterstock.com