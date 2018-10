Polonia-Italia, Nations League 2019 calcio: data, programma, orario e tv

L’Italia affronterà in trasferta la Polonia nella terza partita della Nations League 2018-2019 di calcio. Sarà una sfida decisiva per gli azzurri, che dopo aver pareggiato con i polacchi all’andata e aver perso con il Portogallo, non possono permettersi altri passi falsi se vogliono evitare l’incubo di una retrocessione in Serie B. Gli avversari saranno però di livello e il CT Roberto Mancini dovrà quindi trovare la giusta chiave tattica per riuscire a portare a casa il risultato con la squadra guidata da Jery Berzeczek.

Polonia-Italia si giocherà domenica 14 ottobre allo stadio Slaski di Chorzow con calcio di inizio alle 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo.

Domenica 14 ottobre

20.45 Polonia-Italia, Nations League 2018-2019, stadio Slaski di Chorzow

alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com