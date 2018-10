Polonia-Italia 0-1, Nations League 2019: vittoria meritatissima in zona Cesarini. Azzurri salvi, decide Biraghi

Polonia-Italia della Nations League 2019 finisce sul punteggio di 0-1 dopo un incontro davvero incredibile. La Nazionale del CT Roberto Mancini, infatti, domina in lungo ed in largo per tutti i novanta minuti ma, dopo aver sbagliato una messe di occasioni da gol, sbanca lo stadio di Chorzow con un tap-in di Cristiano Biraghi al 92′. Con questi tre punti la Nazionale si salva dalla retrocessione in Lega B della Nations League e condanna la Polonia a chiudere in ultima posizione. Discorsi ancora aperti per il primo posto, con l’Italia che se la andrà a giocare contro il Portogallo a novembre.

LA PARTITA

L’Italia scende in campo, come previsto, con il 4-3-3 con il tridente Insigne-Bernardeschi-Chiesa, a centrocampo Verratti, Jorginho e Barella, mentre in difesa, davanti a Donnarumma, si posizionano Florenzi, Bonucci, Chiellini e Biraghi. Dall’altra parte la Polonia risponde con la coppia di centravanti Milik-Lewandowski, con Zielinski a sostegno. Gli Azzurri partono con buon piglio, tanto che, dopo appena 50 secondi arriva una incredibile traversa di Jorginho che ci prova di prima intenzione da fuori area. La sua traiettoria a giro fa fuori Szczesny, ma la palla si stampa sul legno. L’Italia prosegue con buon piglio e sfiora ancora la marcatura. Barella dialoga con Chiesa, l’ala della Fiorentina entra in area e serve un pallone interessante a Insigne che, dai 10 metri, prova il pallonetto invece che provare la stoccata di potenza, e la conclusione risulta alta sopra la traversa.

Da quel momento la partita perde di intensità, con l’Italia che continua a farsi preferire. Si arriva alla mezz’ora esatta e, in un’ennesima ripartenza, Chiesa scodella un cross perfetto dalla destra, Insigne si inserisce in scivolata, ma la palla lo beffa e si stampa ancora sulla traversa. Prosegue il forcing dei giocatori di Mancini con un bel destro di Jorginho al 33′, mentre al 35′ è Chiellini che sfiora la rete con un colpo di testa pericoloso. Su un calcio di punizione battuto dalla tre quarti di destra, il capitano schiaccia bene, ma Szczesny smanaccia in angolo. Il primo tempo si chiude con un’ennesima chance per gli Azzurri. Dopo una lunga serie di scambi, Florenzi scende sull’out di destra, serve Insigne che gliela rende di tacco. Il romanista scarica un bel destro, ma Szczesny non si fa sorprendere. 45 minuti di ottima Italia, ma con troppe occasioni da gol sprecate.

La ripresa vede un primo cambio immediato per i padroni di casa, che inseriscono Blazczykowski per Linetty, e la squadra se ne giova. L’Italia riesce a farsi vedere in area con meno frequenza, mentre il ritmo si abbassa e anche le occasioni si fanno rarefatte. Gli Azzurri si fanno vedere al 65′ con uno splendido uno-due Verratti-Bernardeschi al limite dell’area. Il regista del PSG, però, invece di calciare in porta, allarga per Insigne che, a quel punto, è in offside. Ancora un’occasione clamorosa gettata alle ortiche. Stesso discorso al 70′ con Chiesa che taglia la difesa con un cross perfetto, la palla arriva a Bernardeschi che, di testa, manda incredibilmente a lato.

La formazione di Mancini prosegue imperterrita ma, al 73′ i biancorossi partono in contropiede, Lewandowski serve Grosicki tutto solo al limite dell’area. Il suo tiro viene respinto con i pugni da Donnarumma, sulla ribattuta si presenta Milik che, tuttavia, spara in curva un sinistro tutt’altro che impossibile. Gli Azzurri non si scompongono e dopo pochi istanti è ancora Bernardeschi a fallire il colpo. Dopo una palla persa della difesa polacca la sfera arriva allo juventino che, dai 20 metri, calcia in maniera potente ma imprecisa e il suo tiro finisce sopra la traversa di qualche centimetro. Negli ultimi minuti calano le energie e le idee, ed anche i cambi finali (dentro Lasagna e Piccini) sembrano non dare la scossa giusta. Al 92′, invece, arriva la rete della vittoria. Calcio d’angolo dalla destra, Lasagna spizza di testa, buco clamoroso della retroguardia polacca, e sul secondo palo sbuca Biraghi che non deve fare altro che ribadire in rete. Il match finisce qui, e per l’Italia arrivano tre punti sofferti, ma meritatissimi.

Foto: Marco Iacobucci Shutterstock