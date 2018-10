LIVE Pagelle Polonia-Italia, Nations League 2019 in DIRETTA: 0-0 i voti della partita

LIVE POLONIA-ITALIA CRONACA DIRETTA IN TEMPO REALE

Italia

Donnarumma, voto 6: inoperoso nella prima metà di gara, non viene mai chiamato in causa.

Florenzi, voto 6,5: molto bene sulla fascia destra l’ala romanista, aggredisce sempre molto alto e non lascia respirare il terzino rivale. Si fa trovare anche presente in area di rigore, ma sbatte contro il solito Szczesny.

Bonucci, voto 6,5: perfetto in chiusura su Lewandowski. Come di consueto affidata a lui anche l’inizio della manovra tricolore.

Chiellini, voto 6,5: eccellente in copertura, il capitano azzurro non sbaglia praticamente mai in zona difensiva. Ha sulla testa la palla del vantaggio, ma il compagno di club Szczesny devia sul fondo.

Biraghi, voto 6: sale poco sulla corsia sinistra, bene in copertura.

Verratti, voto 6,5: percentuali altissime di realizzazioni dei passaggi, ha spesso anche l’idea giusta per mandare in porta i propri compagni.

Jorginho, voto 6,5: al primo minuto va alla conclusione e con uno splendido tiro a giro centra la traversa. Si propone spesso in avanti e a metà primo tempo sbatte su Szczesny in contropiede.

Barella, voto 6,5: partito fortissimo il centrocampista sardo. Qualità e quantità, un “acquisto” fondamentale per la mediana tricolore.

Bernardeschi, voto 6: si muove alla grande, manca però sull’ultimo passaggio/tiro.

Insigne, voto 6,5: parte fortissimo, nel suo ruolo naturale di esterno destro d’attacco. Si ritrova da centravanti la palla giusta al momento giusto, ma in scivolata non riesce a trovare la rete, sbattendo sulla traversa.

Chiesa, voto 7: sfonda costantemente sulla fascia destra, una spina nel fianco per la difesa polacca. Serve abbatterlo per fermarlo.

Polonia

Szczesny 7; Bereszynski 6, Glik 5,5, Bednarek 6, Reca 5; Szymanski 5,5, Goralski 5, Linetty 5,5; Zielinski 5,5; Lewandowski 5,5, Milik 5,5.

