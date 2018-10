Pallanuoto, terzo turno preliminare Champions League 2018-2019: Brescia-Terrassa 8-4. I lombardi ad un passo dalla fase a gironi

Brescia batte gli spagnoli del Terrassa per 8-4 nell’andata del terzo turno preliminare della Champions League di pallanuoto e vede avvicinarsi la qualificazione alla fase a gironi. Dopo la prima metà di gara molto equilibrata, i lombardi innestano il turbo nel terzo quarto, costruendo un importantissimo +4 a fine gara in vista del ritorno di mercoledì 10.

Nel primo quarto la sfida è molto equilibrata: vantaggio ospite con Mora a 5’18”, immediato pari bresciano con Figlioli in superiorità numerica a 4’47”. Nuovo vantaggio ospite, ancora in superiorità con Sanchez a 4’10”, questa volta Brescia non rientra subito, anzi Del Lungo è chiamato agli straordinari bloccando il rigore tirato da Aguilar a 46″, poi a 12″ dalla prima sirena Nicholas Presciutti sigla il 2-2 ancora in superiorità.

Nel secondo periodo arriva il primo vantaggio dei padroni di casa, con Rizzo che a 5’41”, ancora in superiorità, sigla il 3-2, ma il pari degli iberici arriva subito: Alarcon trova il 3-3 a 5’15”, sempre in superiorità, e Bovo, allenatore del Brescia viene ammonito. A metà gara le squadre vanno al riposo sul 3-3.

Nella terza frazione torna in acqua un altro Brescia: Figlioli sigla il 4-3 a 7’33”, i padroni di casa non commettono più falli gravi e trovano il +2 grazie a Gallo a 2’52”. Ospiti in bambola, Christian Presciutti li punisce ancora a 1’23” con la rete del 6-3, score con il quale si va all’ultimo intervallo.

Nell’ultimo quarto Nicholas Presciutti mette a segno il 7-3 in superiorità numerica a 6’06”, poi Mora a 3’09” trova il 7-4 in superiorità dopo oltre 18′ di digiuno, ma Figlioli sigla la rete del definitivo 8-4 a 1’03”. Il Brescia vince con un margine abbastanza rassicurante una gara difficile ed al ritorno mercoledì gli italiani potranno andare a giocare più sereni in casa della squadra vicecampione di Spagna.













Foto: Renzo Brico

