Pallanuoto, Champions League 2018-2019: Steaua-Brescia 5-8. I lombardi passano a Bucarest nella prima uscita

Dopo aver superato gli ultimi due turni preliminari il Brescia inizia bene anche la fase a gironi della Champions League di pallanuoto: i lombardi si sono infatti imposti nella prima giornata in casa della Steaua Bucarest. In Romania la formazione italiana è passata per 5-8, scavando il solco decisivo nei due periodi centrali della partita.

Nel primo quarto a sbloccare la partita è Muslim, ma i romeni rimontano e passano in vantaggio, prima che Rizzo li riprenda sul 2-2. Non si segna per sette minuti, poi nel secondo periodo Nicholas Presciutti firma il nuovo vantaggio lombardo e ancora Rizzo, a fil di sirena, sigla il primo break della sfida: Brescia avanti a metà gara 4-2.

Nella terza frazione i romeni trovano il 3-4, ma Figlioli, Vukcevic e Gallo scavano il solco decisivo portando i lombardi sul 3-7. Nell’ultimo quarto i romeni rientrano fino al 5-7, poi Figlioli a metà tempo sigla la rete del definitivo 5-8 che spegne ogni velleità romena di rimonta, Del Lungo blinda la porta e il Brescia porta a casa tre punti molto importanti.

Steaua Bucarest-Brescia 5-8 (2-2, 0-2, 1-3, 2-1)

Steaua Bucarest: Dragusin, Gheorghe 1, Marinic-Kragic 1, Fulea 1, Chioveanu, Prioteasa 1, Vatrai, I. Szabo 1, Cuckovic, Dereviankin, Ghiban, Goanta, Tic. All.: Iosep.

Brescia: Del Lungo, Guerrato, C. Presciutti, Figlioli 2, Gallo 1, Rizzo 2, Muslim 1, Nora, N. Presciutti 1, Bertoli, M. Janovic, Vukcevic 1, Morretti. All.: Bovo.

Note: superiorità numeriche Steaua 2/8, Brescia 3/9. Espulso per gioco violento Dereviankin a 23’51’’.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Renzo Brico

roberto.santangelo@oasport.it