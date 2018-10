Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: tutti gli italiani in gara giorno per giorno. Calendario, programma e orari

L’Italia sarà grande protagonista alle Olimpiadi Giovanili 2018 in programma a Buenos Aires (Argentina) in programma dal 6 al 18 ottobre. La nostra Nazionale sarà presente all’evento con 84 atleti (50 ragazze e 34 ragazze), ben 15 azzurri in più rispetto a Nanchino 2014. La terza edizione della rassegna a cinque cerchi riservata alle giovani promesse si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, conosceremo i campioni di domani e capiremo chi può puntare in alto nei prossimi anni, quando conterà emergere tra i grandi. Lo schermidore Davide Di Veroli sarà il nostro portabandiera nella cerimonia d’apertura che si svolgerà sabato 6 ottobre sull’Avenida 9 de Julio, dunque nel cuore della capitale e non in uno stadio come siamo sempre stati abituati. In programma ci sono ben 32 discipline tra cui anche delle novità come breank dance, pattinaggio a rotelle, calcio a 5, pallamano su sabbia oppure sport che debutteranno a Tokyo 2020 come arrampicata sportiva e karate.

L’Italia può togliersi delle importanti soddisfazioni visto che schiereremo alcuni elementi di spicco, basti pensare a Chiara Pellacani che ha già vinto la medaglia d’oro ai recenti Europei di tuffi tra le grandi. Già conosciuti dal grande pubblico i nuotatori Federico Burdisso, Thomas Ceccon e Anna Pirovano. Giorgia Villa ha dominato ai recenti Europei juniores di ginnastica artistica e vorrà fare la differenza anche in questo contesto, possiamo puntare in alto nell’atletica leggera con i marciatori Davide Finocchietti e Simona Bertini ma anche con Lorenzo Benati sul giro di pista. Di seguito il calendario completo delle Olimpiadi Giovanili 2018 con il programma dettagliato e gli orari di tutte le gare oltre a tutti gli azzurri convocati per l’appuntamento.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO E IL PROGRAMMA DELLE OLIMPIADI GIOVANILI 2018

CLICCA QUI PER TUTTI GLI AZZURRI CONVOCATI ALLE OLIMPIADI GIOVANILI 2018