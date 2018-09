Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: i convocati dell’Italia. Il portabandiera sarà Davide Di Veroli

Tutto pronto a Buenos Aires per la terza edizione degli YOG, le Olimpiadi giovanili, che si terranno nella capitale argentina dal 6 al 18 ottobre: l’Italia sarà al via con un contingente da record, composta da 84 atleti, dei quali 50 ragazzi e 34 ragazze, ben 15 unità in più rispetto a Nanchino 2014.

Il portabandiera azzurro, per la prima volta toccherà ad un ragazzo, sarà Davide Di Veroli, schermidore romano classe 2001, vicecampione mondiale giovani e campione mondiale cadetti, nonché campione europeo giovani e cadetti. Lo spadista azzurro è tesserato per la Giulio Verne Scherma.

Di seguito l’elenco completo degli 84 convocati azzurri:

– Arrampicata Sportiva: Schenk Filip, Rogora Laura;

– Atletica Leggera: Benati Lorenzo, Cannizzaro Carmelo, De Angelis Ivan, Favro Davide, Finocchietti Davide, Guerra Francesco, Musci Carmelo Alessandro, Saccomano Enrico, Bertini Simona, Fortuna Diletta, Kaddari Dalia, Pieroni Idea, Silvestri Emma;

– Badminton: Toti Giovanni;

– Beach Handball: Cabrini Giovanni, Campestrini Davide, Capuzzo Matteo, Freund Alex, Rizzo Davide, Mitterrutzner Christian, Notarangelo Davide, Pavani Giovanni, Prantner Max;

– Beach Volleyball: Bertozzi Nicol, Scampoli Claudia;

– Canoa Kayak: Zironi Lucrezia;

– Canottaggio: Castelnovo Nicolas, Zamariola Alberto, Alajdi El Idrissi Khadija, Tonoli Vittoria;

– Ciclismo: Avondetto Simone, Dalla Valle Tommaso, Collinelli Sofia, Specia Giada;

– Danza Sportiva: Schinco Mattia, Cortesia Alessandra;

– Judo: Toniolo Veronica;

– Karate: Ruggiero Rosario;

– Ginnastica: Giannini Lay, Villa Giorgia, Torretti Talisa;

– Golf: Romano Andrea, Nobilio Alessia;

– Nuoto: Burdisso Federico, Calloni Johannes, Ceccon Thomas, De Tullio Marco, Pirovano Anna, Volpe Antonio (tuffi), Pellacani Chiara (tuffi);

– Pallacanestro 3×3: Chinellato Riccardo, Donadio Lorenzo, Filoni Niccolò, Ianuale Nicolò;

– Pattinaggio di Velocità a Rotelle: Maiorca Vincenzo, Valanzano Giorgia;

– Pentathlon Moderno: Malan Giorgio, Rinaudo Alice;

– Pugilato: Millas Naichel, La Piana Martina;

– Scherma: Di Veroli Davide, Macchi Filippo, Favaretto Marina;

– Sollevamento Pesi: Ficco Cristiano Giuseppe, Imperio Giulia;

– Sport Equestri: Casadei Giacomo;

– Taekwondo: Caulo Gabriele, Cennamo Assunta;

– Tennis: Musetti Lorenzo, Cocciaretto Elisabetta;

– Tennistavolo: Mutti Matteo, Laurenti Jamila;

– Tiro a Segno: Benetti Sofia, Campostrini Giulia;

– Tiro con l’Arco: Fabbrizzi Federico;

– Triathlon: Crociani Alessio, Lobba Chiara;

– Vela: Renna Nicolò, Spagnolli Andrea, Fava Giulia, Speciale Giorgia, Tomasoni Sofia.













Foto: Profilo Facebook Davide Di Veroli

roberto.santangelo@oasport.it