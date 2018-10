Breaking dance, Olimpiadi Giovanili 2018: l’Italia si affida a Bad Matty e Lexy per sognare in grande

L’Italia vuole essere grande protagonista nella breaking dance alle Olimpiadi Giovanili 2018 in programma a Buenos Aires (Argentina) dal 6 al 18 ottobre. Ci saranno due azzurri a tenere alto il tricolore in questa tipologia di danza nata presso le comunità afro-americane: Mattia Schinco alias Bad Matty e Alessandra Cortesia alias Lexy. Due soprannomi d’arte per questi ragazzi che si sono qualificati alla rassegna a cinque cerchi grazie alle ottime prestazioni ottenuti ai recenti Mondiali giovanili (Schinco ha conquistato anche il bronzo) e ora cercheranno di replicarsi in Sudamerica, proveranno a imporsi nelle consuete battle tra due atleti, scontri diretti a suon di freeze e powermoves che decreteranno chi potrà salire sul podio a cinque cerchi.

Mattia, un classe 2000 di Milano attivo già da cinque anni, ha iniziato a praticare questo sport grazie a un compagno di scuola ed è cresciuto molto rapidamente diventando un punto di riferimento tra i coetanei e rappresentando un punto di riferimento nel settore: Bad Matty si distingue immediatamente grazie al suo proverbiale stile e siamo certi che ci farà divertire. Alessandra ha 17 anni, viene dalla provincia di Treviso e gareggia per la Street Warrios Crew, si è classificata quinta ai Mondiali e in questi Giochi andrà a caccia di un podio che non sembra impossibile.













Foto: pagina Facebook Bad Matty