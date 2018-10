Olimpiadi Giovanili 2018 oggi: calendario, programma, orari e tv. Tutti gli azzurri in gara

Lunedì 8 ottobre è in programma la seconda giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 16 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi.

Di seguito il calendario completo con tutto il programma dettagliato, gli orari e gli italiani di lunedì 8 ottobre alle Olimpiadi Giovanili 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDÌ 8 OTTOBRE:

14.00-14.25 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata (maschile), qualificazioni speed: Filip Schenk

14.00-17.15 TIRO A SEGNO – Carabina 10 m (femminile), qualificazioni e Finale: Sofia Benetti

14.00-17.30 BADMINTON – Singolare (maschile), fase a gironi: Giovanni Toti

14.00-17.30 BADMINTON – Singolare (femminile), fase a gironi

14.00-18.45 SCHERMA – Spada (femminile): turni preliminari

14.00-18.45 SCHERMA – Spada (maschile): turni preliminari: Davide Di Veroli

14.00-19.00 BASKET 3X3 – Gironi eliminatori (maschile)

14.00-19.00 BASKET 3X3 – Gironi eliminatori (femminile)

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Fase a gironi (maschile)

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Fase a gironi (femminile)

14.30-23.30 HOCKEY A 5 – Fase a gironi (maschile)

14.30-23.30 HOCKEY A 5 – Fase a gironi (femminile)

15.00-16.30 NUOTO – 200 metri misti (maschile), batterie: Thomas Ceccon

15.00-16.30 NUOTO – 100 metri stile libero (femminile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 100 metri farfalla (maschile), batterie: Federico Burdisso

15.00-16.30 NUOTO – 200 metri farfalla (femminile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 200 metri stile libero (maschile), batterie: Federico Burdisso, Marco De Tullio

15.00-16.30 NUOTO – 4×100 metri misti (femminile), batterie

15.00-17.25 JUDO – 52 kg (femminile), turni preliminari: Veronica Toniolo

15.00-17.25 JUDO – 81 kg (maschile), turni preliminari

15.00-17.25 JUDO – 63 kg (femminile), turni preliminari

15.00-18.20 BEACH HANDBALL – Fase a gironi (maschile): Italia-Paraguay

15.00-18.20 BEACH HANDBALL – Fase a gironi (femminile)

15.00-19.30 TENNISTAVOLO – Singolare (maschile), fase a gironi

15.00-19.30 TENNISTAVOLO – Singolare (femminile), fase a gironi

15.00-23.00 TENNIS – Singolare (femminile), primo turno: Elisabetta Cocciaretto vs Margaryta Bilokin

15.00-23.00 TENNIS – Doppio (maschile), primo turno

16.00-16.55 PATTINAGGIO A ROTELLE – 500 m sprint (femminile), quarti di finale: Giorgia Valanzano

16.00-16.55 PATTINAGGIO A ROTELLE – 500 m sprint (maschile), quarti di finale: Vincenzo Maiorca

16.00-17.40 TRIATHLON – Individuale (maschile), Finale: Alessio Crocioni

16.00-18.15 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata (maschile), qualificazioni boulder: Filip Schenk

17.00-23.00 VELA – Windsurfer (maschile), regate: Nicolò Renna

17.00-23.00 VELA – Windsurfer (femminile), regate: Giorgia Speciale

17.00-23.00 VELA – Kiteboarding (maschile), regate

17.00-23.00 VELA – Kiteboarding (femminile), regate: Sofia Tomasoni

17.00-23.00 VELA – Nacra 15 (mista), regate: Andrea Spagnolli/Giulia Fava

18.00-19.30 CANOTTAGGIO – Singolo (maschile), batterie

18.00-19.30 CANOTTAGGIO – Singolo (femminile), batterie

18.30-22.00 BADMINTON – Singolare (maschile), fase a gironi

18.30-22.00 BADMINTON – Singolare (femminile), fase a gironi

19.00-20.30 EQUITAZIONE – Salto ostacoli, prova a squadre internazionali (round 1)

19.00-21.55 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni, seconda parte (maschile): Lay Giannini

19.00-21.55 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni, seconda parte (femminile): Giorgia Villa

19.00-21.55 TRAMPOLINO ELASTICO – Qualificazioni (maschile)

19.00-21.55 TRAMPOLINO ELASTICO – Qualificazioni (femminile)

19.00-22.00 TAEKWONDO – 49 kg (femminile), ottavi e quarti di finale

19.00-22.00 TAEKWONDO – 55 kg (maschile), ottavi e quarti di finale

19.00-03.00 CALCIO A 5 – Fase a gironi (maschile)

19.00-03.00 CALCIO A 5 – Fase a gironi (femminile)

19.30-22.50 BEACH HANDBALL – Fase a gironi (maschile): Italia-Mauritius

19.30-22.50 BEACH HANDBALL – Fase a gironi (femminile)

20.00-21.00 JUDO – 52 kg (femminile), Finali

20.00-21.00 JUDO – 81 kg (maschile), Finali

20.00-21.00 JUDO – 63 kg (femminile), Finali

20.00-21.30 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata (maschile), qualificazioni lead: Filip Schenk

20.10-22.55 BREAK DANCE – B Girls: quarti di finale, semifinali, Finale: Lexy

20.10-22.55 BREAK DANCE – B Boys: quarti di finale, semifinali, Finale: Bad Matty

20.30-22.00 CANOTTAGGIO – Singolo (maschile), ripescaggi

20.30-22.00 CANOTTAGGIO – Singolo (femminile), ripescaggi

21.00-22.30 SOLLEVAMENTO PESI – 48 kg (femminile), Finale: Giulio Imperio

21.00-22.40 PATTINAGGIO A ROTELLE – 500 m sprint (femminile), semifinali e Finale

21.00-22.40 PATTINAGGIO A ROTELLE – 500 m sprint (maschile), semifinali e Finale

21.00-01.30 TENNISTAVOLO – Singolare (femminile), fase a gironi: Jamila Laurenti

21.00-01.30 TENNISTAVOLO – Singolare (maschile), fase a gironi: Matteo Mutti

22.00-01.10 SCHERMA – Spada (maschile): semifinali e Finali

22.00-01.10 SCHERMA – Spada (femminile): semifinali e Finali

23.00-00.45 NUOTO – 100 metri dorso (maschile), Finale: Thomas Ceccon

23.00-00.45 NUOTO – 200 metri farfalla (femminile), Finale

23.00-00.45 NUOTO – 200 metri stile libero (maschile), Finale

23.00-00.45 NUOTO – 50 metri rana (femminile), Finale

23.00-00.45 NUOTO – 100 metri farfalla (femminile), semifinali

23.00-00.45 NUOTO – 100 metri rana (maschile), Finale

23.00-00.45 NUOTO – 100 metri dorso (femminile), Finale

23.00-00.45 NUOTO – 200 metri misti (maschile), Finale

23.00-00.45 NUOTO – 4×100 metri misti (femminile), Finale

23.00-02.00 BADMINTON – Relay team, fase a gironi

00.00-02.00 TAEKWONDO – 49 kg (femminile), semifinali e finali

00.00-02.00 TAEKWONDO – 55 kg (maschile), semifinali e finali

01.00-02.30 SOLLEVAMENTO PESI – 62 kg (maschile), Finale