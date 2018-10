Italia-Thailandia volley femminile, orario d’inizio e come vederla in tv

Oggi lunedì 8 ottobre si gioca Italia-Thailandia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Osaka (Giappone) le azzurre scenderanno in campo per affrontare le asiatiche in un match determinante per il prosieguo della nostra avventura nella rassegna iridata: una vittoria, la settima consecutiva nel torneo, ci permetterebbe di ipotecare concretamente la qualificazione alla Final Six. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico e andrà a caccia di una vittoria schiacciante per mostrare ulteriormente il proprio strapotere, di fronte ci troveremo delle avversarie particolarmente ostiche e che andranno prese con le pinze per le loro eccezionali doti difensive.

Paola Egonu e compagne se la dovranno vedere contro la Thailandia che è stata capace di trascinare USA e Russia al tie-break ma che ha perso nettamente contro la Cina. Serviranno le bordate del nostro opposto, gli attacchi di Miriam Sylla, i muri di Cristina Chirichella e Anna Danesi per portare a casa il successo e avvicinarsi alla terza fase. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Thailandia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDI’ 8 OTTOBRE:

12.20 Italia vs Thailandia

ITALIA-THAILANDIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Foto: FIVB