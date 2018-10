Nations League, Polonia-Italia: gli avversari degli azzurri ai raggi X

Domenica alle 20:45 allo Stadion Śląski di Cracovia si disputerà Polonia-Italia, match valido per la 4a giornata di Nations League. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto per non retrocedere, mentre il Portogallo, forte delle due vittorie contro le avversarie nel girone, viaggia verso i playoff. Andiamo ad analizzare i polacchi ai raggi X.

Il modulo utilizzato dal tecnico Brzeczek è un classico 4-4-2 molto solido e in grado di sfruttare la bravura delle punte centrali a disposizione. In porta ci sarà ballottaggio tra Szczesny e Fabianski, entrambi molto esperti e affidabili. Linea a 4 di difesa composta da Bereszynski, Glik, Bednarek e Jedrzejkzyk. Bisognerà prestare particolare attenzione, in particolare, al difensore ex Torino, ora al Monaco, abilissimo nel gioco aereo.

A centrocampo si rivela sempre fondamentale la presenza di Zielinski (in gol all’andata), il centrocampista del Napoli sta giocando nella nazionale nello stesso ruolo designato per lui da Ancelotti con ottimi risultati. La maggior parte dei palloni, però, viene toccata da Kryckowiak, cervello e regista della squadra. Il punto forte dei polacchi è senza dubbio l’attacco: il bomber del Bayern Monaco Lewandowski sarà il riferimento, da vedere chi gli agirà vicino tra i due “italiani” Piatek e Milik. Il primo è in un periodo di forma magistrale (gol anche ieri sera con il Portogallo) e tutta Italia sta imparando a conoscerlo; Milik, dal canto suo, sta giocando bene nel Napoli e vanta una maggiore esperienza rispetto al connazionale. Sarà difficile per Brzeczek sceglierne uno.

ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI

I convocati di Roberto Mancini

Analisi dei convocati

Risultati e classifica Nations League

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock