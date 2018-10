Calcio, Nations League 2019: i convocati dell’Italia per la sfida contro la Polonia. Sorpresa Caprari, out Belotti

Due esclusioni illustri e una novità assoluta. L’Italia si appresta ad affrontare la sfida di lunedì 14 ottobre con la Polonia senza due numeri 9 che hanno monopolizzato le convocazioni azzurre della finora breve era Mancini. Mario Balotelli non farà parte della spedizione che affronterà l’Ucraina in amichevole e poi la Polonia nel terzo match valido per la Nations League 2018-2019. Un’esclusione pressoché scontata, in ragione delle condizioni fisiche precarie dell’attaccante, apparso fuori condizione al punto che persino Patrick Vieira, tecnico del Nizza, lo ha escluso dalle convocazioni.

Ma a restare fuori dai giochi è anche Andrea Belotti, attaccante del Torino, ormai lontano parente del calciatore ammirato due anni fa e finito ai margini dei piani di Roberto Mancini, che ha preferito piuttosto affidarsi alla spensieratezza e alla vigoria atletica di Patrick Cutrone, ringalluzzito dalla doppietta in Europa League contro l’Olympiakos. Sarà proprio Cutrone, dunque, a prendere in pugno le chiavi dell’attacco insieme a Ciro Immobile e Simone Zaza, che formano il trio delle prime punte a disposizione del tecnico di Jesi. Torna in Nazionale anche Sebastian Giovinco, che in Canada è un idolo anche se è ormai lontano dal calcio che conta, mentre Federico Chiesa e Domenico Berardi si sono conquistati la convocazione con un avvio di stagione da favola.

Ma è sulle spalle di Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi che potrebbe poggiarsi il peso di un attacco che dipende dalle magie di una coppia che ha già dimostrato con i club di poter davvero fare la differenza. E infine c’è il fattore novità, rappresentato da Gianluca Caprari, esterno offensivo della Sampdoria, che si è conquistato una chance a suon di prestazioni convincenti con i blucerchiati. In mediana, accanto agli “stranieri” Verratti e Jorginho, trova spazio ancora Nicolò Barella, giovane talento del Cagliari in procinto di sbocciare definitivamente sul panorama internazionale, mentre Giacomo Bonaventura, Lorenzo Pellegrini e Roberto Gagliardini completano il trio di mezz’ali, di cui potrebbe far parte anche Alessandro Florenzi, convocato però come terzino al pari di Emerson Palmieri, Federico D’Ambrosio, Mimmo Criscito e Cristiano Biraghi.

La coppia centrale della Juventus, composta da Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, intanto, si consolida anche in Nazionale, mentre Alessio Romagnoli e Francesco Acerbi completano il pacchetto arretrato. In porta, infine, il titolare resta Gianluigi Donnarumma, con Mattia Perin e Alessio Cragno pronti a subentrare, al pari della chioccia Salvatore Sirigu, veterano dei portieri in maglia azzurra. Di seguito, l’elenco dei convocati:

PORTIERI: Cragno (Cagliari), Donnarumma (Milan), Perin (Juventus), Sirigu (Torino)

DIFENSORI: Acerbi (Lazio), Biraghi (Fiorentina), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), Criscito (Genoa), D’Ambrosio (Inter), Emerson Palmieri (Chelsea), Florenzi (Roma), Romagnoli (Milan)

CENTROCAMPISTI: Barella (Cagliari), Bernardeschi (Juventus), Bonaventura (Milan), Gagliardini (Inter), Jorginho (Chelsea), Pellegrini (Roma), Verratti (Psg)

ATTACCANTI: Berardi (Sassuolo), Caprari (Sampdoria), Chiesa (Fiorentina), Cutrone (Milan), Giovinco (Toronto), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Zaza (Torino)













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com