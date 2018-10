MotoGP, Pagelle GP Thailandia 2018. Marc Marquez show, Valentino Rossi rinato, Dovizioso sogna per il futuro

Marc Marquez ha vinto il GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP, precedendo Andrea Dovizioso, Maverick Vinales e Valentino Rossi. Di seguito le pagelle dei migliori piloti scesi in pista a Buriram.

MARC MARQUEZ: 10. Si inventa una manovra d’antologia alla curva 5 sorpassando Dovizioso in un modo davvero incredibile. Show da vero Campione del Mondo che non si tira indietro nonostante il campionato sia deciso e tira fuori tutto il suo talento per portare a casa l’ennesimo successo, bravissimo a gestire l’ultima curva e il tentativo disperato del forlivese. Oggi ha vinto in pieno Dovi style come ha lui stesso dichiarato, per una volta è riuscito ad avere ragione nel duello durante le ultime battute.

ANDREA DOVIZIOSO: 9. Il vicecampione del mondo sta attraversando un eccellente momento di forma e ha ribadito che questa Ducati è in grado di lottare in ogni circuito: ormai non ci sono più limiti per la Rosso di Borgo Panigale che riesce a farsi apprezzare in tutti i contesti, fornendo ottime indicazioni per il prossimo anno e dando grande fiducia per il 2019 dove bisognerà davvero dare la caccia al titolo iridato. Non ha potuto fare niente dopo aver subito il sorpasso, bravissimo a crederci anche all’ultima curva ma oggi era impossibile primeggiare.

MAVERICK VINALES: 8. Lo spagnolo porta a casa un podio di lusso, bravo a rimontare dopo un avvio poco brillante e capace di sorpassare Valentino Rossi con grande personalità. L’iberico torna in auge con la Yamaha e dimostra che, al pari del suo compagno di squadra, non è certamente il primo che passa e che i problemi della scuderia di Iwata non dipendono dai piloti.

VALENTINO ROSSI: 8. Il Dottore è riuscito a battere un colpo in sella alla Yamaha che è tornata a risplendere dopo un lungo periodo di appannamento. Scattato dalla seconda piazzola, il centauro di Tavullia ha cercato anche di andare in fuga a inizio gara ma Marquez e Dovizioso era più forte e si è poi dovuto stabilizzare in terza posizione. Peccato poi per il sorpasso subito dal compagno di squadra Vinales che è costato il podio al 39enne, ancora una volta ai vertici nonostante tutto.

JOHANN ZARCO: 7. Il francese chiude in quinta posizione alle spalle dei magnifici quattro a dimostrazione dell’ottima condizione della Yamaha.

ALEX RINS (7) e ANDREA IANNONE (5): Il centauro italiano perde nettamente il confronto con il compagno di scuderia, sesto contro undicesimo.

DANILO PETRUCCI: 5,5. Ci si poteva aspettare qualcosa in più del nono posto alle spalle di Crutchlow e Bautista.













Foto: Valerio Origo