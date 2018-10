MotoGP, GP Thailandia 2018: Marc Marquez vince dopo un duello emozionante con Dovizioso. Terzo Vinales davanti a Valentino Rossi

Gestire il margine di vantaggio in classifica generale? Nossignore! Marc Marquez (Honda) non smette di stupire e vince anche il Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP dopo un duello mozzafiato con un eccellente Andrea Dovizioso. Lo spagnolo le tenta tutte nel finale per andare a prendersi l’ennesimo gradino più alto della sua carriera, e ci riesce con un sorpasso e contro-sorpasso all’ultima curva del tracciato di Buriram, per una gara che si è rivelata molto più emozionante del previsto.

Lo spagnolo, dunque, vince anche la prima edizione della gara asiatica e porta a 77 le lunghezze di vantaggio in classifica generale su Andrea Dovizioso (Ducati) che chiude secondo a 115 millesimi. Completa il podio Maverick Vinales (Yamaha) che, dopo una bella rimonta, non riesce a puntare alla vittoria (chiudendo a 270 millesimi) e difendendosi dal compagno di scuderia Valentino Rossi che, dopo aver condotto per diversi giri il GP, chiude quarto dopo una prova, finalmente, solida. La sua M1 ha pagato a livello di gomme da metà gara in avanti ma, dopo numerose gare di anonimato, Buriram è stata una boccata d’ossigeno per il team di Iwata.

Quinta posizione per il francese Johann Zarco (Yamaha Tech3) a 1.564, quinta per lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) a 3.023, sesta per il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda) a 6.520, settima per lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati Angel Nieto) a 6.691, ottava per Danilo Petrucci (Ducati Pramac) a 9.944, mentre chiude la top ten il suo compagno di team, l’australiano Jack Miller a 11.077. 11esima posizione finale per Andrea Iannone (Suzuki) che sbaglia la partenza e finisce a 15 secondi dalla vetta, mentre Franco Morbidelli (Honda EG 0,0 VDS) chiude in zona punti, in 14esima piazza.

LA GARA

La partenza vede Marc Marquez prendere per primo curva 1, con Valentino Rossi secondo, quindi Cal Crutchlow che contende la terza posizione a Andrea Dovizioso. Quinto Maverick Vinales davanti a Johann Zarco, mentre Andrea Iannone perde numerose posizioni. Marc Marquez nei primi giri prova a mettere alla frusta gli inseguitori, allungando in gruppo, ma Rossi e Dovizioso non perdono terreno e rimangono vicini.

Valentino Rossi passa al comando nel corso del quarto giro, saltando nella staccata del primo lungo rettilineo Marquez, con Dovizioso in scia dopo aver segnato il giro più veloce. Il romagnolo sale in seconda posizione passando il campione del mondo proprio all’ultima curva, portando due italiani a guidare la gara.

Rossi prova a spingere e nel settimo giro fa segnare 1:31.6, guadagnando due decimi su Dovizioso e Marquez. Alle loro spalle Crutchlow tallonato da Vinales, quindi sette decimi di gap per trovare Zarco, Jack Miller e Alex Rins. Il “Dottore” non riesce a distanziare gli avversari che procedono con un ritmo davvero al centesimo, per un bel pacchetto di cinque piloti che guida la gara.

Al decimo giro Dovizioso passa di slancio Rossi nel primo rettilineo e anche lo spagnolo lo imita, salendo in seconda posizione. I primi tre non sembrano forzare, tanto che dietro di loro si accodano in tanti, fino all’ottava posizione di Dani Pedrosa. La situazione non cambia fino a 10 giri dalla conclusione, con il ritmo che si alza oltre l’1:32 e tutti i protagonisti che provano a non distruggere le gomme ed a valutare le condizioni dei rivali. Dovizioso, Marquez e Rossi allungano e portano a nove decimi il margine su Vinales che salta Crutchlow a 9 tornate dalla conclusione.

Il tira e molla prosegue, con il trio al comando che rallenta nuovamente, permettendo a Vinales e Pedrosa di ricucire il gap a 3 decimi, salvo poi vedere lo spagnolo della Honda finire nella ghiaia di curva 5. A 7 giri dal termine Dovizioso e Marquez iniziano a forzare, mentre Vinales affonda l’attacco a Rossi e sale in zona podio, con il compagno che sembra in difficoltà a livello di gomme.

A 4 tornate dalla bandiera a scacchi prosegue il forcing di Dovizioso in vetta, con Marquez negli scarichi, mentre Vinales è a pochi decimi. Il campione del mondo prova l’attacco sul romagnolo in curva 3, ma arriva lungo e il ducatista lo ripassa senza problemi. Marquez ci riprova un giro dopo, ma ancora una volta Dovizioso risponde, anche nell’ultima curva.

L’ennesimo attacco di Marquez si materializza alla penultima tornata, ma Dovizioso non demorde e lo infila ancora all’ultima curva. Tutto è in palio nell’ultimo giro, con il romagnolo che prova a difendersi con i denti, ma lo spagnolo lo supera con un attacco in curva mozzafiato. L’ultimo settore vede il ducatista provarci alla disperata all’ultima curva ma, per una volta, è Marquez ad attendere l’uscita e ripassare il rivale. Terzo Vinales a pochi centesimi, con Rossi che si riporta sui primi tre ma non riesce a piazzare l’attacco.

FOTO: Valerio Origo