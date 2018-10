LIVE MotoGP, GP Giappone 2018 in DIRETTA: prove libere 2. Risultati e aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Si corre sul circuito di Motegi, i piloti avranno a disposizione 45 minuti di tempo per trovare il giusto feeling con il tracciato e la migliore messa a punto sulle proprie moto in vista delle qualifiche e della gara. Dopo la combattuta prima sessione del mattino, i centauri si ributteranno in pista con l’obiettivo di migliorarsi ulteriormente e cercheranno di adottare i migliori accorgimenti sul mezzo.

Marc Marquez può vincere il Mondiale già in questa circostanza ma Andrea Dovizioso cercherà di rovinargli la festa, si preannuncia una nuova battaglia tra Ducati e Honda ma questo turno ci permetterà di capire ulteriormente quali sono i valori in campo. Grande attesa anche per Valentino Rossi con la speranza che la sua Yamaha sia ancora performante come in Thailandia.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 07.00. Buon divertimento a tutti.











CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA FP1

07.35: 1’55″334 per Morbidelli che con una coppia di medie (bagnato) realizza il quinto crono di queste PL2. In pista anche Valentino Rossi che con il crono di 1’56″110 non migliora il proprio riscontro.

07.33: 1’54″477 per Zarco che si porta in vetta, mettendo insieme un ottimo giro e facendo la differenza specie nell’ultimo settore.

07.32: Turno decisamente interlocutorio viste le condizioni di umido in pista a Motegi.

07.28 Ancora giro veloce di Vinales, 1:54.842 a 36 centesimi da Vinales.

07.27 Vinales sta continuando a migliorarsi: 1:55.080 a sei decimi da Zarco, seconda posizione davanti a Pedrosa e Rossi.

07.25 Soltanto dieci piloti hanno siglato un tempo nelle prove libere 2, l’asfalto umido ha consigliato a molti di rimanere ai box.

Just 9 riders, of which Dani Pedrosa is one, have set a fast lap so far in this #FP2. 30 mins to go! #JapaneseGP #RepsolTeam #MotoGP pic.twitter.com/ZUlV3Qvsf4 — Box_Repsol (@box_repsol) October 19, 2018

07.24 Al momento stanno girando soltanto Vinales e Simeon.

07.22 Pedrosa si insedia in seconda piazza col tempo di 1:55.151 a 0.674 da Zarco, Rossi rientra ai box fore del terzo tempo (si è migliorato leggermente, 1:55.349 a 87 centesimi da Zarco).

07.20 Marquez e Dovizioso non vogliono rischiare, Honda e Ducati sono già a posto.

Mixed conditions are keeping Marc and most of the field in their boxes for now in FP2 at Motegi. Half an hour to go. #JapaneseGP #MM93 pic.twitter.com/NB0M0JMTVM — Karolina93 (@KarolinaMM93) October 19, 2018

07.19 Valentino Rossi sembra comunque trovarsi a suo agio in queste condizioni, ora 1:55.844 per il Dottore a 9 decimi da Zarco. Le Yamaha stanno girando molto, devono sfruttare ogni momento per migliorarsi.

07.18 Ulteriore miglioramento di Zarco che si migliora in 1:54.954, 1.2 secondi di vantaggio su Abraham. Vinales e Rossi sono a 1.8 secondi.

07.17 Marquez e Dovizioso sembrano non avere voglia di rischiare, potrebbero anche non uscire nel corso di questo turno.

07.16 Anche Crutchlow è tra i piloti ancora ai box.

07.15 Rossi si migliora e scende a 1:56.710, a sette millesimi da Abraham e a un secondo da Zarco. Dovizioso e Marquez sono sempre fermi dopo dieci minuti.

07.14 Aspettavamo Zarco sull’umido e il francese della Yamaha non delude, 1:55.847. Nettamente il migliore con un secondo su Abraham.

07.13 Queste condizioni di asfalto sono perfette per Abraham che vola in 1:56.803, un secondo di margine su Rossi.

07.12 ROSSIIIIIII. Colpo del Dottore che balza al comando in 1:57.860.

07.10 Tempone di Abraham che scende in 1:58.186 e ripassa Vinales di due decimi, Pedrosa terzo a due decimi rientra a box.

07.08 Miglior tempo di Pedrosa in 1:58.637, un secondo di vantaggio su Vinales.

07.07 Esce anche Valentino Rossi con la media da bagnato, Dovizioso e Marquez sempre fermi.

07.07 Piloti ancora ai box. Escono solo Morbidelli, Vinales e Pedrosa con una media da bagnato.

07.05 SEMAFORO VERDE. INIZIA LA FP2.

07.02 L’altro uomo da tenere d’occhio è il solito Marc Marquez che in questa occasione può già vincere il Mondiale. Ci si aspetta un colpo di coda da parte di Valentino Rossi.

07.00 Cinque minuti all’inizio delle prove libere 2.

Things got a little CLOSE in #MotoGP FP1 😮 Follow all the FP2 action LIVE with VideoPass 📡 https://t.co/tID8dHtioo pic.twitter.com/9Lss1QrFby — MotoGP™🇯🇵🏁 (@MotoGP) October 19, 2018

06.58 Jorge Lorenzo non ce la fa invece a causa dei problemi fisici ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Lo spagnolo della Ducati non scenderà in pista.

06.56 Andrea Dovizioso ha fatto segnare il miglior tempo nelle prove libere 1, il forlivese sembra trovarsi a suo agio in sella alla Ducati e punterà sicuramente alla vittoria.

06.54 Asfalto umido a Motegi, i piloti dovranno stare attenti alle condizioni della piste.

06.52 Si gareggia a Motegi. Semaforo verde alle ore 07.05, i piloti avranno a disposizione 45 minuti di tempo.

06.50 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale MotoGP.