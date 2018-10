MotoGP, Jorge Lorenzo salta il GP del Giappone. Come sta lo spagnolo? Salta anche l’Australia?

Jorge Lorenzo è costretto a saltare il GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale MotoGP in programma nel weekend a Motegi. Lo spagnolo ha provato a girare nella prima sessione di prove libere ma il dolore impedisce al pilota della Ducati di poter disputare con profitto le qualifiche e la gara di domenica. Il quattro volte Campione del Mondo non è riuscito a recuperare dalla frattura al radio destro che si era procurato durante il GP di Thailandia. Il maiorchino ha deciso di non correre per evitare dei peggioramenti, si è anche sottoposto a una radiografia a Utsonomya per capire meglio la situazione.

La frattura sembra essere peggiorata e il centauro deve riposare, sembra molto difficile anche un rientro per il GP di Australia in programma settimana prossima a Phillip Island e non sarà semplice rientrare nemmeno per la Malesia tra quindici giorni, più probabile un rientro prudente a Valencia dove si correrà l’ultima gara dell’anno, quella che comunque vada sarà l’ultima gara di Jorge Lorenzo in Ducati prima del trasferimento in Honda.













Foto: Valerio Origo