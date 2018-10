MotoGP, GP Giappone 2018: gli orari del fine settimana. Le dirette e le differite tv su Sky e TV8

I migliori piloti al mondo si apprestano a sfidarsi nel primo capitolo del trittico asiatico (Giappone, Australia e Malesia), che nell’ultimo decennio è quasi sempre stato decisivo per l’assegnazione dei titoli iridati del Motomondiale. A Motegi, da venerdì 19 a domenica 21 ottobre, andrà in scena il Gran Premio del Giappone, sedicesimo e quartultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. L’iberico Marc Marquez proverà a chiudere i conti iridati già al Twin Ring Motegi, per regalare una grande gioia alla Honda nella gara di casa e per poter festeggiare il prima possibile il suo settimo mondiale (il quinto nella classe regina).

Il fenomeno di Cervera vanta 77 lunghezze di margine sul suo più diretto inseguitore, il ducatista Andrea Dovizioso, perciò gli basterà perdere meno di tre punti in Giappone dal rivale per poter conquistare aritmeticamente il titolo iridato con tre gare d’anticipo. Tralasciando un discorso mondiale che è stato ormai ipotecato da diverse settimane dallo spagnolo della Honda, il weekend nipponico sarà molto indicativo per quanto riguarda i progressi tecnici della Yamaha, reduce da una buonissima gara a Buriram ma a caccia di ulteriori conferme su un tracciato molto diverso rispetto a quello thailandese. La scuderia di Iwata proverà ad interrompere un digiuno di vittorie che dura da ben 25 Gran Premi, una striscia negativa difficile da digerire per Valentino Rossi e Maverick Viñales, i quali sono stati i testimoni diretti di un’involuzione tecnica davvero evidente.

Il weekend di gara giapponese sarà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) ed in streaming su Sky Go, mentre su TV8 saranno visibili in chiaro delle differite mattutine di qualifiche e gara. OASport seguirà le sessioni più importanti del GP del Giappone con le consuete DIRETTE LIVE testuali. Di seguito il calendario completo ed il programma di tutto il fine settimana di Motegi.

PROGRAMMA COMPLETO GP GIAPPONE 2018

VENERDÌ 19 OTTOBRE

ore 2.00-2.40 Prove libere 1 Moto3

ore 2.55-3.40 Prove libere 1 MotoGP

ore 3.55-4.40 Prove libere 1 Moto2

ore 6.10-6.50 Prove libere 2 Moto3

ore 7.05-7.50 Prove libere 2 MotoGP

ore 8.05-8.50 Prove libere 2 Moto2

SABATO 20 OTTOBRE

ore 2.00-2.40 Prove libere 3 Moto3

ore 2.55-3.40 Prove libere 3 MotoGP

ore 3.55-4.40 Prove libere 3 Moto2

ore 5.35-6.15 Qualifiche Moto3

oe 6.30-7.00 Prove libere 4 MotoGP

ore 7.10-7.25 Qualifiche 1 MotoGP

ore 7.35-7.50 Qualifiche 2 MotoGP

ore 8.05-8.50 Qualifiche Moto2

ore 14.00 Replica qualifiche Moto3, Moto2 e MotoGP su TV8 (sintesi)

DOMENICA 21 OTTOBRE

ore 1.40-2.00 Warm-up Moto3

ore 2.10-2.30 Warm-up Moto2

ore 2.40-3.00 Warm-up MotoGP

ore 4.00 Gara Moto3 (diretta su Sky Sport MotoGP)

ore 5.20 Gara Moto2 (diretta su Sky Sport MotoGP)

ore 7.00 Gara MotoGP (diretta su Sky Sport MotoGP)

ore 11.00 Replica Gara Moto3 (TV8)

ore 12.15 Replica Gara Moto2 (TV8)

ore 14.00 Replica Gara MotoGP (TV8)













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo