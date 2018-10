MotoGP, GP Giappone 2018: orario d’inizio e come vederlo in tv

Domenica 21 ottobre andrà in scena il GP del Giappone, quartultima prova del Motomondiale. Sul tracciato di Motegi, attendiamoci un remake della sfida tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso nella classe regina. I due alfieri di Honda e Ducati, già protagonisti di un confronto molto serrato nel 2017, si esibiranno ancora una volta con Marquez che ha concrete possibilità per chiudere i giochi iridati. Il forlivese dal canto suo farà di tutto per rovinargli la festa. Valentino Rossi dovrà risalire, invece, dovendo partire piuttosto arretrato in griglia di partenza confidando in una Yamaha consistente.

La domenica del Gran Premio del Giappone del Motomondiale sarà trasmessa, come sempre, da SkySport, sui canali SkySport MotoGP (canale 208) e SkySport1 (canale 201). Sarà prevista anche una differita su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre). Per chi volesse seguire le tre gare di Motegi tramite smarphone, pc o tablet sarà sufficiente collegarsi a SkyGo (per i soli abbonati). OASport, come ogni altro appuntamento, seguirà con le DIRETTE LIVE scritte i momenti clou della tre-giorni nipponica, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Motomondiale.

PROGRAMMA GP GIAPPONE 2018

Domenica 21 ottobre

ore 1.40-2.00 Warm-up Moto3

ore 2.10-2.30 Warm-up Moto2

ore 2.40-3.00 Warm-up MotoGP

ore 4.00 GARA MOTO3

ore 5.20 GARA MOTO2

ore 7.00 GARA MOTOGP

Replica Gara MotoGP

su SkySport1 ore 10.15, 13.00.

su SkySport MotoGP ore 10.15, 14.00, 17.00, 21.00 e 00.00

Replica Gara Moto2

su SkySport MotoGP ore 16.00 e 20.00

Replica Gara Moto3

su SkySport1 ore 9.15

su SkySport MotoGP ore 9.15, 16.30, 18.30

Foto: Valerio Origo