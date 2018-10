MotoGP, GP Australia 2018: orario d’inizio e come vederlo in tv

Domenica 28 ottobre si disputerà il GP di Australia 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul tracciato di Phillip Island. Su una delle piste più divertenti dell’intero calendario e particolarmente gradita ai piloti, assisteremo a una gara estremamente avvincente e appassionante.

Quando sarà l’alba in Italia, Marc Marquez scatterà dalla pole position e andrà a caccia della vittoria da vero Campione del Mondo: lo spagnolo sembra essere il grande favorito della vigilia e non dovrebbe avere grandi rivali visto che Andrea Dovizioso sembra essere in difficoltà con la sua Ducati ma attenzione a un propositivo Valentino Rossi che spera di ripetere il podio dello scorso anno. Nelle cilindrate inferiori, invece, speriamo in un buon risultato di Pecco Bagnaia nella Moto2 per ipotecare il Mondiale mentre nella Moto3 ci affidiamo a Bezzecchi che è in piena lotta per il titolo iridato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP di Australia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 28 OTTOBRE:

01.40-02.00 Moto3, Warm Up

02.10-02.30 Moto2, Warm Up

02.40-02.00 MotoGP, Warm Up (nel mentre cambierà l’ora in Italia, le 03.00 saranno le 02.00)

03.00 Moto3, Gara (già ora legale)

04.20 Moto2, Gara

06.00 MotoGP, Gara

GP AUSTRALIA 2018: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Sky Sport MotoGP e diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport per la gara della MotoGP.

Differita su TV8 dalle ore 11.00 (MotoGP alle ore 14.00).

Repliche su Sky Sport MotoGP alle ore 09.15, 11.30, 14.00, 17.00, 21.00.













Foto: Valerio Origo