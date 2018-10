LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA: ultima giornata. Martina La Piana si gioca l’oro nella boxe. Rosario Ruggiero per il podio nel karate

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (giovedì 18 ottobre), ultima giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Fari puntati sulla nostra Martina La Piana che si giocherà l’oro nel pugilato, categoria 51 kg, andando a rimpinguare un tesoretto di medaglie non indifferente della nostra spedizione a questi Giochi. Da osservare con attenzione inoltre quanto saprà fare Rosario Ruggiero nel karate (Kumite – 68 kg). Ultimi fuochi d’artificio, dunque, tutti da vivere in nostra compagnia!

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (giovedì 18 ottobre): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti

Gli italiani in gara e il programma di oggi – Il medagliere













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: FIP