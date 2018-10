Olimpiadi Giovanili 2018 oggi: calendario, programma, orari e tv. Tutti gli azzurri in gara

Oggi giovedì 18 ottobre si concludono le Olimpiadi Giovanili 2018 a Buenos Aires. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi.

Di seguito il calendario completo con tutto il programma dettagliato, gli orari e gli italiani di oggi giovedì 18 ottobre alle Olimpiadi Giovanili 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player, in diretta streaming su Olympic Channel e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE:

14.00-17.10 KARATE – Kumite 68 kg (maschile), turni eliminatori: Rosario Ruggiero

14.00-17.10 KARATE – Kumite +59 kg (femminile), turni eliminatori

14.00-17.10 KARATE – Kumite +68 kg (maschile), turni eliminatori

15.30-20.30 CALCIO A 5 – Finali per le medaglie (maschile)

18.00-22.15 BOXE – 56 kg (maschile), Finale

18.00-22.15 BOXE – 64 kg (maschile), Finale

18.00.2215 BOXE – 81kg (maschile), Finale

18.00-22.15 BOXE – 51 kg (femminile), Finale per l’oro: Martina La Piana

18.00-22.15 BOXE – 60kg (femminile), Finale

19.00-20.30 KARATE – Kumite 68 kg (maschile), semifinali e finali

19.00-20.30 KARATE – Kumite +59 kg (femminile), semifinali e finali

19.00-20.30 KARATE – Kumite +68 kg (maschile), semifinali e finali













Foto: FPI