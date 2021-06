Boxe, Europei Under 22 2021: Ara, Iozia e Malanga nelle semifinali maschili. Domani tutti i penultimi atti

Si sono disputati quest’oggi i quarti di finale maschili degli Europei Under 22 di boxe in corso di svolgimento a Roseto degli Abruzzi. Giornata, questa, a tinte italiane su tre fronti: il tricolore si vedrà in nove occasioni, sei delle quali tra le donne e tre tra gli uomini. Andiamo a riepilogare l’accaduto odierno.

Le vittorie sono quelle di Matteo Ara (64 kg), che batte l’inglese Tyers per 5-0, di Francesco Iozia (60 kg), che sconfigge il bielorusso Tuniyeu per 4-1, e infine di Gianluigi Malanga (69 kg), che si libera dell’armeno Mashakaryan per 4-1.

Sconfitte, invece, per Patrick Cappai (52 kg) con il bulgaro Radev e, inoltre, per Vincenzo Fiaschetti (+91 kg), eliminato dal non facile spagnolo Drissi. Entrambe le volte i giudici non sono stati unanimi (1-4).

Domani, oltre ad Ara, Iozia e Malanga, saliranno sul ring anche le sei donne qualificate: si tratta di Angela Carini (69 kg), Martina La Piana, (51 kg), Sirine Charaabi (57 kg), Giulia Lamagna (54 kg), Daniela Golino (60 kg), Giovanna Marchese (48 kg). In palio, nella sostanza, ci sono parecchie possibilità di raggiungere gli ultimi atti di giovedì 24.

Foto: FPI / Bozzani