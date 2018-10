LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA: 13 ottobre, Giorgia Villa insegue un doppio oro. Alice Rinaudo tra le favorite nel pentathlon

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (sabato 13 ottobre), settima giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: grande attesa soprattutto per Giorgia Villa impegnata nelle Finali di Specialità al volteggio e alle parallele asimmetriche dopo aver trionfato ieri nel concorso generale, si punta anche su Alice Rinaudo nel pentathlon dopo il primo posto nel ranking round di scherma. Gli azzurri sono terzi nel medagliere e vogliono difendere la posizione.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (sabato 13 ottobre): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.

Gli italiani in gara e il programma di oggi – Il medagliere













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

14.22 TUFFI – Si è conclusa la seconda rotazione dei preliminari: la tedesca Elena Wassen conduce con 85.40 davanti alla cinese Shan Lin (82.40) e alla messicana Gabriela Agundes (84.00).

14.18 TUFFI – La tedesca Elena Wassen è al comando della classifica con 85.40 punti davanti alla messicana Gabriela Agundes (84.00). Siamo nel pieno della seconda rotazione.

14.05 TUFFI – Inizia la gara, via ai preliminari dalla piattaforma 10 metri femminile.

14.00 Quello appena descritto è il programma fino alle ore 15.00 quando inizieranno le gare di lotta, basket e tennis senza però gli italiani.

13.58 Si inizia subito forte: alle ore 14.00 andranno in scena i preliminari della piattaforma 10 metri, Chiara Pellacani non sarà della partita. Inizia anche la prova a squadre mista di golf con l’Italia impegnata con Alessia Nobilio e Andrea Romano.

13.50 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (sabato 13 ottobre).