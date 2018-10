LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA: 14 ottobre. L’Italia punta in alto nel ciclismo. Atletica per stupire

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (domenica 14 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: proveremo a puntare in alto nel ciclismo dove si disputa una strana combinata, cercheremo di stupire nell’atletica leggera con Benati e proveremo a essere outsider nelle altre gare di giornata.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (domenica 14 ottobre): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.

14.00 LOTTA – Tutte le gare inizieranno alle ore 15.00 ma anche oggi non ci saranno italiani impegnati.

13.58 BEACH VOLLEY – Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi affronteranno le brasiliane Aninha e Thamela negli ottavi di finale alle ore 15.00.

13.56 GOLF – Sono appena scesi sul green Alessia Nobilio e Andrea Romano per la seconda giornata della prova a squadre miste. Ieri gli azzurri hanno chiuso al comando.

13.54 TUFFI – Alle ore 14.00 spazio ad Antonio Volpe nei preliminari dei tre metri.

13.52 Siamo ormai all’ottavo giorno di gara a Buenos Aires, i Giochi si concluderanno giovedì.

13.50 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, domenica 14 ottobre.

