Olimpiadi Giovanili 2018 oggi: calendario, programma, orari e tv. Tutti gli azzurri in gara

Oggi sabato 13 ottobre è in programma la sesta giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 18 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi.

Di seguito il calendario completo con tutto il programma dettagliato, gli orari e gli italiani di oggi sabato 13 ottobre alle Olimpiadi Giovanili 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player, in diretta streaming su Olympic Channel e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 13 OTTOBRE:

13.00-23.00 HOCKEY A 5 – Semifinali (maschile)

13.00-23.00 HOCKEY A 5 – Semifinali (femminile)

13.30-21.30 GOLF – Prova a squadre (mista), foursomes stroke play: Italia (Alessia Nobilio/Andrea Romano)

14.00-15.30 TUFFI – 10 m (femminile), preliminari: Chiara Pellacani

14.00-18.50 TIRO CON L’ARCO – Prova a squadre internazionali (mista), sedicesimi di finale

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Fase a 24 (maschile)

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Fase a 24 (femminile)

14.30-17.50 BEACH HANDBALL – Semifinali (maschile)

14.30-17.50 BEACH HANDBALL – Semifinali (femminile)

15.00-19.10 LOTTA – 43 kg (femminile), qualificazioni

15.00-19.10 LOTTA – 49 kg (femminile), qualificazioni

15.00-19.10 LOTTA – 57 kg (femminile), qualificazioni

15.00-19.10 LOTTA – 65 kg (femminile), qualificazioni

15.00-19.10 LOTTA – 73 kg (femminile), qualificazioni

15.00-19.30 TENNISTAVOLO – Prova a squadre internazionali (mista), girone eliminatorio

15.00-20.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi (maschile)

15.00-20.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi (femminile)

15.00-23.00 TENNIS – Doppio (misto), Semifinali

15.00-23.00 TENNIS – Singolare (femminile), Finale per il bronzo

15.00-23.00 TENNIS – Doppio (femminile), Finale per l’oro

15.00-23.00 TENNIS – Singolare (maschile), Finale per l’oro

15.00-23.00 TENNIS – Doppio (maschile), Finale per il bronzo

15.30-18.30 CANOA – Canoa head to head sprint (femminile), qualificazioni e ripescaggi:

15.30-18.30 CANOA – Kayak head to head sprint (maschile), qualificazioni e ripescaggi

16.00-18.00 CICLISMO – Combined team event (maschile), cronometro: Simone Avondetto, Tommaso Dalla Valle

16.00-18.00 CICLISMO – Combined team event (femminile), cronometro: Sofia Collinelli, Giada Specia

17.00-19.00 VELA – Kiteboarding (maschile), Finale

17.00-19.00 VELA – Kiteboarding (femminile), Finale: Sofia Tomasoni

17.00-19.00 VELA – Nacra 15 (misto), Finale: Giulia Fava/Andrea Spagnolli

17.00-19.30 RUGBY A 7 – Gironi eliminatori (maschile)

17.00-19.30 RUGBY A 7 – Gironi eliminatori (femminile)

17.00-21.55 PENTATHLON – Individuale (femminile): Alice Rinaudo

19.00-21.00 EQUITAZIONE – Salto ostacoli, Finale round 2: Giacomo Casadei

19.30-21.00 SOLLEVAMENTO PESI – +63 kg (femminile), Finale

19.30-21.00 SOLLEVAMENTO PESI – +85 kg (maschile), Finale

19.00-03.00 CALCIO A 5 – Fase a gironi (maschile)

19.00-03.00 CALCIO A 5 – Fase a gironi (femminile)

19.10-22.55 BEACH HANDBALL – Finali (maschile)

19.10-19.55 BEACH HANDBALL – Finali (femminile)

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Salto triplo (maschile), gara 1

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Tiro del giavellotto (femminile), gara 1

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Salto con l’asta (maschile), gara 1: Ivan De Angelis

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 400 metri ostacoli (femminile), gara 1: Emma Silvestri

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 200 metri (maschile), gara 1

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 200 metri (femminile), gara 1: Dalia Kaddari

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Tiro del giavellotto (maschile), gara 1

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Salto triplo (femminile), gara 1

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 800 metri (maschile), gara 1

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 110 metri ostacoli, gara 1

20.05-22.35 RUGBY A 7 – Gironi eliminatori (maschile)

20.05-22.35 RUGBY A 7 – Gironi eliminatori (femminile)

20.30-22.20 CANOA – Canoa head to head sprint (femminile): quarti di finale, semifinali e finali

20.30-22.20 CANOA – Kayak head to head sprint (maschile): quarti di finale, semifinali e finali

21.00-01.30 TENNISTAVOLO – Prova a squadre internazionali (mista), girone eliminatorio

22.00-00.55 LOTTA – 43 kg (femminile), Finali

22.00-00.55 LOTTA – 49 kg (femminile), Finali

22.00-00.55 LOTTA – 57 kg (femminile), Finali

22.00-00.55 LOTTA – 65 kg (femminile), Finali

22.00-00.55 LOTTA – 73 kg (femminile), Finali

22.00-01.20 GINNASTICA ARTISTICA – Finali di specialità (maschile e femminile), prima parte: Giorgia Villa, Lay Giannini