Olimpiadi Giovanili 2018 oggi: calendario, programma, orari e tv. Tutti gli azzurri in gara

Oggi venerdì 12 ottobre è in programma la quinta giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 18 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi.

Di seguito il calendario completo con tutto il programma dettagliato, gli orari e gli italiani di oggi venerdì 12 ottobre alle Olimpiadi Giovanili 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player, in diretta streaming su Olympic Channel e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDÌ 12 OTTOBRE:

13.00-23.00 HOCKEY A 5 – Quarti di finale (maschile)

13.00-23.00 HOCKEY A 5 – Quarti di finale (femminile)

14.00-17.30 TIRO A SEGNO – Pistola 10 metri, Gara a squadre internazionali (mista)

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Fase a gironi (maschile)

14.00-21.50 BEACH VOLLEY – Fase a gironi (femminile): Claudia Scampoli/Nicol Bertazzi

15.00-16.15 LOTTA – Grecoromana 45 kg (maschile), qualificazioni

15.00-16.15 LOTTA – Grecoromana 51 kg (maschile), qualificazioni

15.00-16.15 LOTTA – Grecoromana 60 kg (maschile), qualificazioni

15.00-16.15 LOTTA – Grecoromana 71 kg (maschile), qualificazioni

15.00-16.15 LOTTA – Grecoromana 92 kg (maschile), qualificazioni

15.00-16.30 NUOTO – 200 metri dorso (maschile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 200 metri rana (femminile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 200 metri farfalla (maschile), batterie: Federico Burdisso

15.00-16.30 NUOTO – 400 metri stile libero (femminile), batterie

15.00-16.30 NUOTO – 4×100 metri misti (mista), batterie

15.00-16.45 PENTATHLON – Individuale (femminile), ranking round scherma: Alice Rinaudo

15.00-18.00 TIRO CON L’ARCO – Individuale (maschile), ranking round: Federico Fabrizzi

15.00-18.00 TIRO CON L’ARCO – Individuale (femminile), ranking round

15.00-18.20 BEACH HANDBALL – Main Round (maschile)

15.00-18.20 BEACH HANDBALL – Main round (femminile)

15.30-18.30 CANOA – Kayak head to head sprint (femminile), qualificazioni e ripescaggi: Lucrezia Zironi

15.30-18.30 CANOA – Canoa head to head sprint (maschile), qualificazioni e ripescaggi

15.00-19.30 TENNISTAVOLO – Gara a squadre internazionali (mista), turni preliminari

15.00-20.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi (maschile)

15.00-20.00 BASKET 3X3 – Fase a gironi (femminile)

15.00-23.00 TENNIS – Doppio (misto), quarti di finale

15.00-23.00 TENNIS – Singolare (femminile), semifinali

15.00-23.00 TENNIS – Doppio (maschile), semifinali

15.00-23.00 TENNIS – Singolare (maschile), finale per il bronzo

15.00-23.00 TENNISTAVOLO – Doppio (femminile), finale per il bronzo

16.00-18.40 BADMINTON – Singolare (maschile), finale per il bronzo

16.00-18.40 BADMINTON – Singolare (femminile), finale per il bronzo

17.00-23.00 VELA – Kiteboarding (maschile), regate

17.00-23.00 VELA – Kiteboarding (femminile), regate: Sofia Tomasoni

17.00-23.00 VELA – Nacra 15 (mista), regate: Giulia Fava/Andrea Spagnolli

17.00-23.00 VELA – Windsurf Techno 293+ (maschile), Finale: Nicolò Renna

17.00-23.00 VELA – Windsurf Techno 293+ (femminile), Finale: Giorgia Speciale

18.30-20.00 BADMINTON – Relay team, finale per il bronzo

19.00-20.30 EQUITAZIONE – Salto ostacoli, Finale round 1

19.00-20.45 PENTATHLON – Individuale (maschile), Ranking round scherma: Giorgio Malan

19.00-03.00 CALCIO A 5 – Fase a gironi (maschile)

19.00-03.00 CALCIO A 5 – Fase a gironi (femminile)

19.30-21.00 SOLLEVAMENTO PESI – 63 kg (femminile), Finale

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 5000 metri di marcia (femminile), gara 1: Simona Bertini

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Lancio del martello (femminile), gara 1

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Getto del peso (maschile), gara 1: Carmelo Musci

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Salto in alto (femminile), gara 1: Idea Pieroni

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 2000 metri siepi (maschile), gara 1: Carmelo Cannizzato

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Salto in lungo (maschile), gara 1: Davide Favri

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 2000 metri siepi (femminile), gara 1

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 1500 metri (femminile), gara 1

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 1500 metri (maschile), gara 1

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Lancio del martello (maschile), gara 1

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – Getto del peso (femminile), gara 1

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 100 metri (femminile), gara 1

19.30-22.25 ATLETICA LEGGERA – 100 metri (maschile), gara 1

20.30-22.20 CANOA – Kayak head to head sprint (femminile): quarti di finale, semifinali, finali

20.30-22.20 CANOA – Canoa head to head sprint (maschile): quarti di finale, semifinali, finali

20.30-01.45 BADMINTON – Singolare (maschile), Finale per l’oro

20.30-01.45 BADMINTON – Singolare (femminile), Finale per l’oro

20.30-01.45 BADMINTON – Relay team, Finale per l’oro

21.00-01.30 TENNISTAVOLO – Gara a squadre internazionali (mista), turni preliminari

22.00-00.05 LOTTA – Grecoromana 45 kg (maschile), Finale

22.00-00.05 LOTTA – Grecoromana 51 kg (maschile), Finale

22.00-00.05 LOTTA – Grecoromana 60 kg (maschile), Finale

22.00-00.05 LOTTA – Grecoromana 71 kg (maschile), Finale

22.00-00.05 LOTTA – Grecoromana 92 kg (maschile), Finale

22.00-00.30 GINNASTICA ARTISTICA – Concorso generale individuale (femminile), Finale: Giorgia Villa

23.00-00.30 SOLLEVAMENTO PESI – 85 kg (maschile), Finale: Cristiano Ficco

23.00-00.50 NUOTO – 50 metri stile libero (femminile), Finale

23.00-00.50 NUOTO – 200 metri dorso (maschile), Finale

23.00-00.50 NUOTO – 100 metri farfalla (femminile), Finale

23.00-00.50 NUOTO – 100 metri stile libero (maschile), Finale

23.00-00.50 NUOTO – 200 metri rana (femminile), Finale

23.00-00.50 NUOTO – 200 metri farfalla (maschile), Finale

23.00-00.50 NUOTO – 400 metri stile libero (femminile), Finale

23.00-00.50 NUOTO – 50 metri rana (maschile), Finale

23.00-00.50 NUOTO – 4×100 metri misti (mista), Finale