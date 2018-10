LIVE Olanda-Cina, Mondiali volley femminile 2018 in DIRETTA: finale per il 3°-4° posto, in palio il bronzo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olanda-Cina, finale per il terzo posto ai Mondiali 2018 di volley femminile. Le due squadre si sfideranno a Yokohama (Giappone) con l’obiettivo di salire sul gradino più basso del podio alle spalle di Serbia e Italia, si preannuncia una partita particolarmente avvincente e appassionante anche se le Campionesse Olimpiche partiranno leggermente favorite dei pronostici della vigilia. Le asiatiche, dopo lo smacco subito nella semifinale contro l’Italia, cercheranno di prendersi almeno il bronzo per confermarsi ai vertici a quattro anni di distanza dall’argento di Milano mentre dall’altra parte della rete la compagine europea insegue la prima medaglia della sua storia.

La corazzata di Lang Ping, forte di un gioco caratterizzato da grandi difese e da fulminei attacchi, si farà trascinare dal fenomeno Zhu Ting che ha tutte le carte in regola per cambiare da sola la partita ma se la dovrà vedere in un avvincente scontro diretto con Lonneke Sloetjes, micidiale opposto delle orange che ha segnato vagonate di punti in questa rassegna iridata. Questo incontro sarà un degno antipasto di Serbia-Italia, Finale per il titolo in programma alle ore 12.40.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Olanda-Cina, finale per il terzo posto ai Mondiali 2018 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.20. Buon divertimento a tutti.













13-16 Primo tempo di Yang

12-15 Scappa via la Cina. Ace di Li

12-14 Muro di Zhu

12-13 Ace di Li

12-12 Questa volta è vincente il primo tempo di Yan

11-11 Primo tempo sbagliato da Yan

9-10 Fast di Belien

8-10 Li scatenata. Stavolta supera il muro a tre olandese

8-9 Ancora Li, questa volta con il mani fuori

8-8 Diagonale vincente di Li

8-7 Li attacca fuori e l’Olanda è avanti al primo timeout tecnico

6-7 Ace di Zhu

6-6 Attacco di Li

6-5 Fast di Yuan

6-4 Parallela vincente di Grothues

5-3 Ottima diagonale di Sloetjes

3-2 Attacco fuori di Zhu

2-2 Pallonetto di Grothues

1-2 Attacco vincente di Buijs

0-2 Ace di Gong

0-1 Sloetjes mette fuori l’attacco

10.20: SI COMINCIA! Primo servizio per la Cina

10.18: Manca davvero pochissimo all’inizio della finale per il bronzo.

10.15: Adesso quello cinese

10.14: Inno olandese ora

10.12: E’ il momento della presentazione delle due squadre

10.07: Dall’altra parte c’è un’Olanda arrivata dove non era mai riuscita prima. La medaglia sarebbe davvero un sogno per le Orange, che in semifinale sono state sconfitte per 3-1 dalla Serbia in un match nel quale la vittoria serba non è mai stata in dubbio

10.04: La Cina ha vinto l’oro alle ultime Olimpiadi e bisognerà vedere come recupererà mentalmente e fisicamente dopo l’incredibile semifinale persa contro l’Italia. Sicuramente Jenny Lang Ping ha le carte giuste anche per rivoluzionare il suo sestetto

9.59: Olanda e Cina si sono già affrontate in questo Mondiale, proprio nell’ultima giornata delle Final Six ed è arrivata una vittoria cinese per 3-1.

9.55: Un duello tra Olanda e Cina che avrà il suo culmine nella sfida in campo tra Lonneke Sloetjes e Zhu Ting, sicuramente le migliori attaccanti delle due squadre

9.50 Cominciamo la diretta di Olanda-Cina, finale 3°-4° posto dei Mondiali di volley femminile