CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA, SEMIFINALE DEI MONDIALI 2018 DI VOLLEY FEMMINILE

Oggi è il grande giorno di Italia-Cina, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. A Yokohama (Giappone) le due squadre si sfideranno per un posto nell’atto conclusivo della rassegna iridata: la nostra Nazionale insegue la seconda finale della sua storia dopo quella vinta a Berlino 2002, le asiatiche puntano alla sesta (hanno perso le ultime tre, vinte quelle del 1982 e 1986). Le Campionesse Olimpiche sembrano essere leggermente favorite, hanno la giusta esperienza per fare la differenza in una partita da dentro o fuori ma le azzurre hanno emozionato per tutto il torneo e ora hanno la possibilità di continuare a sognare in grande.

Paola Egonu e compagne hanno già sconfitto la Cina nella prima fase, le ragazze del CT Davide Mazzanti sono pronte alla sfida stellare contro la corazzata guidata da Zhu Ting: a suon di bordate e schiacciate cercheremo di sognare ancora in grande in quella che è la rivincita della semifinale giocata quattro anni fa a Milano.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Cina, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO, IL PROGRAMMA E GLI ORARI DELLE SEMIFINALI DEI MONDIALI

VENERDI’ 19 OTTOBRE:

09.10 Italia vs Cina

LIVE Italia-Cina, Mondiali volley femminile 2018 in DIRETTA: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.

ALTRI ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI

L’avvicinamento dell’Italia al match contro la Cina

La presentazione di Italia-Cina

Le Azzurre credono nel sogno!

La presentazione delle due semifinali mondiali













Foto FIVB