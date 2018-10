Volley femminile, Mondiali 2018. Italia, Cina, Serbia, Olanda: chi vincerà il titolo? Lotta totale tra quattro colossi

Italia, Cina, Serbia, Olanda. Chi vincerà i Mondiali 2018 di volley femminile? Sono rimaste quattro squadre in corsa per il titolo iridato, le formazioni che si sono messe maggiormente in luce nell’arco di queste due abbondanti settimane di gara sono riuscite ad arrivare alla Final Four che si disputerà a Yokohama (Giappone) il 19-20 ottobre. Rispetto ai pronostici della vigilia, sono rimaste escluse gli USA detentori del trofeo, la quotata Russia, il sempre temibile Brasile e le padrone di casa per fare spazio soprattutto alle azzurre e alle orange che in pochi si aspettavano di rivedere fino a questo punto della competizione.

Le due semifinali saranno Italia-Cina e Serbia-Olanda, due incontri che sulla carta si preannunciano estremamente equilibrati e in cui può davvero succedere di tutto, è molto difficile fare dei pronostici e tutte le contendenti possono accedere all’atto conclusivo di sabato. La nostra Nazionale, presentatasi all’inizio del torneo come una possibile mina vagante, è riuscita a farsi sentire e ha infilato dieci vittorie consecutive demolendo chiunque a suon di grandi colpi: le ragazze del CT Davide Mazzanti sembrano essere entrate in una nuova dimensione, sono cresciute moltissimo nell’ultimo periodo e hanno la giusta mentalità per togliersi delle soddisfazioni trascinate da una strepitosa Paola Egonu.

La speranza è quella di rivivere le emozioni di Berlino 2002 ma il primo ostacolo per le azzurre sarà estremamente impegnativo, le Campionesse Olimpiche andranno a caccia del terzo titolo iridato, il trionfo manca dal 1986 e nel frattempo hanno perso tre atti conclusivi. Le ragazze di Lang Ping, che possono contare su una fuoriclasse assoluta come Zhu Ting, hanno espresso un ottimo gioco difensivo e offensivo, hanno perso solo contro l’Italia e hanno tutte le carte in regola per inseguire la doppietta.

La Serbia è nel momento migliore della sua storia. Un anno fa si è laureata Campionessa d’Europa, esprime un gioco eccezionale soprattutto in attacco dove si esaltano Tijana Boskovic e Brankica Mihajlovic, è molto solida e compatta a livello di squadra, sulla carta è la grande favorita della vigilia. Non sarà semplice mettere in difficoltà la tenuta mentale delle slave che però potrebbero essere impensierite in semifinale dall’Olanda: le orange sono salite in quota negli ultimi giorni, hanno battuto gli USA e hanno trovato la migliore Lonneke Sloetjes, non sono mai arrivate in finale e potrebbero davvero sorprendere.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO, IL PROGRAMMA E GLI ORARI DELLE SEMIFINALI DEI MONDIALI

CLICCA QUI PER DATA, PROGRAMMA, ORARIO E TV DI ITALIA-CINA