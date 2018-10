LIVE Ginnastica, Mondiali 2018 in DIRETTA: Finale a squadre femminile, USA per il trionfo. Che lotta per i pass olimpici

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a squadre femminile dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) si assegnano le prime medaglie iridate per quanto riguarda le ragazze, si preannuncia grande spettacolo per la gara che premia la bontà dell’intero movimento di una Nazione: le otto migliori formazioni del Pianeta sono pronte a darsi battaglia per la conquista delle medaglie e dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, le prime tre classificate si qualificheranno direttamente per i prossimi Giochi senza dover passare dai Mondiali 2019 in programma tra dodici mesi a Stoccarda.

Gli USA partono con tutti i favori del pronostico e vanno a caccia della quarta apoteosi consecutiva, la corazzata a stelle e strisce sembra imbattibile come ha già dimostrato in qualifica e nessuno sembra poterla fermare. Grande attesa per lo show di Simone Biles che sarà affiancata da Morgan Hurd ma anche Kara Eaker, Grace McCallum e Riley McCusker. Sulla carta la Russia di Aliya Mustafina e Angelina Melnikova dovrebbe lottare per la medaglia d’argento con la giovane Cina ma attenzione alla possibile risalita della Francia di Melanie De Jesus, del Canada di Ellie Black e del Giappone di Mai Murakami.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della Finale a squadre femminile dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.

13.55 Cinque minuti all’inizio della gara, le ragazze sono pronte per entrare all’Aspire Dome di Doha. La Finale a squadre femminile dei Mondiali è alle porte! Sale la febbre nella capitale del Qatar (anche se il pubblico è totalmente assente…).

13.53 Brasile e Germania non saranno in lizza per le posizioni che contano (salvo sorprese) ma il corpo libero di Flavia Saraiva e le parallele di Sophie Scheder ed Ellie Seitz andranno osservate con particolare attenzione.

13.52 Il Canada ha fatto vedere delle bellissime cose con la continuità della capitana Ellie Black (argento mondiale sul giro completo), col volteggio di Shallon Olsen e col corpo libero di Brooklyn Moors. Le ragazze della Foglia d’Acero potrebbero insidiarsi nel discorso per il podio? Ci proveranno fino all’ultimo proprio come il Giappone di Mai Murakami: in qualifica hanno sbagliato al corpo libero (eccetto la Campionessa del Mondo di specialità), se oggi dovessero migliorarsi…

13.50 La Cina è molto giovane ma è stata subito terza in qualifica e può anche migliorare. Le asiatiche hanno tutte le carte in regola per salire sul podio, le parallele di Huan Luo e la trave di Jin Zhang fanno paura ma è nel complesso tutta la squadra a essere davvero molto solida e incisiva, ne vedremo delle belle.

13.49 La Russia punterà invece sull’infinita Aliya Mustafina, tornata dopo la maternità e subito in finale alle parallele. La Zarina vorrà dare sicuramente il suo contributo, lei c’era nel 2010 quando l’Armata trionfò e tornare sul podio sarebbe importantissimo. Angelina Melnikova ha guidato le compagne alla vittoria agli ultimi Europei, oggi ci aspettiamo grandi conferme anche dall’angelo biondo.

13.48 L’altra stella degli USA è Morgan Hurd, Campionessa del Mondo sul giro completo e parsa in grande forma. La rivelazione del 2017 darà un contributo importante a tutta la squadra proprio coma la sorpresa Kara Eaker, seconda alla trave. A completare il quintetto Grace McCallum e Riley McCusker.

13.46 Tutti si aspettano un grande show di Simone Biles, fenomeno indiscusso della Polvere di Magnesio. La Reginetta ha rasentato il muro dei 61 punti in qualifica e oggi trascinerà la sua squadra verso l’oro come ha già fatto nel 2014 e nel 2015. La 21enne di Columbus sarà impegnata su tutti gli attrezzi e vuole regalare grandi emozioni, staremo a vedere se riuscirà a battersi.

13.45 Quindici minuti all’inizio della Finale a squadre femminile dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica.

13.44 L’Italia è purtroppo assente, le azzurre hanno concluso le qualifiche al 12esimo posto e dunque niente atto conclusivo come successe nel 2011 per l’ultima volta. La nostra Nazionale è rimandata ai Mondiali 2019 per qualificarsi alle Olimpiadi 2020, ce la dovremo vedere con altre venti squadre per staccare il pass.

13.42 Attenzione però a non sottovalutare la Francia di Melanie De Jesus Dos Santos: le transalpine, argento agli Europei due mesi fa, possono sorprendere tutti vista la loro grande concretezza e solidità. Il Canada di Ellie Black, quarto in qualifica, potrebbe fare saltare il banco e non va dimentico l’ambizioso Giappone di Mai Murakami. Brasile e Germania dovrebbero essere dei comprimari.

13.40 Per il secondo posto dovrebbe andare in scena un bel duello tra la Russia e la Cina. Da una parte le Campionesse d’Europa guidate da Aliya Mustafina e Angelina Melnikova, dall’altra le giovani asiatiche che punteranno su Huan Luo e Jin Zhang per fare saltare il banco.

13.38 Gli USA sono pronti a dominare in lungo e in largo. La corazzata a stelle e strisce non perde una gara dai Mondiali 2010 (sconfitta dalla Russia) e va a caccia del quarto scettro iridato consecutivo, nel mezzo hanno vinto anche Olimpiadi 2012 e 2016. I fenomeni statunitensi sembrano imbattibili, in qualifica hanno rifilato nove punti di distacco a Russia e Cina: questo quintetto non farà scontri a nessuno.

13.36 Si preannuncia grande spettacolo visto l’elevato livello tecnico che abbiamo visto fino a questo momento nella rassegna iridata in corso di svolgimento in Medio Oriente. La lotta per le medaglie sarà furiosa anche se le gerarchie sembrano già essere definite in partenza.

13.34 Questa gara assegnerà i primi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: le squadre che saliranno sul podio si qualificheranno direttamente per i Giochi.

13.32 Si gareggia all’Aspire Dome di Doha (Qatar), si inizia alle ore 14.00. Le migliori otto Nazionali del Pianeta sono pronte per darsi battaglia.

Foto: USA Gymnastics