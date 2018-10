Ginnastica, Mondiali 2018: Italia senza Finale a squadre, ma il movimento c’è! L’anno prossimo per la riscossa olimpica

Non ci sarà l’Italia nella Finale a squadre femminile dei Mondiali 2018 di ginnastica artistica. Oggi pomeriggio (dalle ore 14.00) le migliori otto formazioni del Pianeta si daranno battaglia per la conquista delle medaglie con gli annessi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 ma purtroppo le azzurre non saranno della partita dopo il dodicesimo posto ottenuto in qualifica. Sapevamo già prima della partenza per Doha che l’accesso alla top eight sarebbe stato praticamente impossibile per il nostro quintetto, ci siamo presentate in Qatar con una formazione lontana da quella ideale a causa dei tanti infortuni che hanno funestato la stagione e dunque non ci aspettavamo un exploit fuori dal comune: le nostre ragazze hanno lottato, hanno stretto i denti, hanno dato davvero il massimo in ogni frangente ma l’elite internazionale ha marciato a un ritmo insostenibile per noi.

Nulla di grave, sia chiaro. L’Italia non è in difficoltà, è assente dall’atto conclusivo della gara che misura la bontà del movimento di un’intera Nazione ma il nostro movimento è in salute perché ha un futuro grazie alle giovani terribili che dal 1° gennaio diventeranno seniores e grazie anche a tante altre ginnaste che non hanno potuto partecipare a questa rassegna iridata a causa di infortuni (ecco sicuramente bisognerà rivedere qualcosa in fase di preparazione, al netto di una dose di sfortuna che inevitabilmente c’è stata). È un peccato però non essere in pedana oggi pomeriggio anche perché ci eravamo abituati bene nel precedente quadriennio (quinte a Nanning 2014, finale a Glasgow 2015 dopo esserci qualificate a Rio 2016): l‘ultima non partecipazione dell’Italia alla finale a squadre iridata risale a Tokyo 2011 quando fummo infatti costretti a disputare il Test Event per volare alle Olimpiadi 2012.

Pensiamo all’anno prossimo, a Stoccarda l’Italia potrà contare sulla classe 2003 e si spera su tutti i migliori effettivi rientrati dall’infortunio, in Germania la Finale a squadre deve essere il nostro obiettivo anche se l’importante sarà staccare il pass per i Giochi 2020 (cioè essere tra le migliori nove formazioni non ancora qualificate). L’Italia del futuro vuole rispondere presente e in terra teutonica si farà valere, Doha è solo una tappa di passaggio che ci lasciamo alle spalle.













Foto: Stefania Bucci