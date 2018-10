Ginnastica, Mondiali 2018: oggi la Finale a squadre, si lotta per le Olimpiadi 2020! Chi vola a Tokyo? Il regolamento

La Finale a squadre femminile che si disputerà oggi pomeriggio (dalle ore 14.00) ai Mondiali 2018 di ginnastica artistica assegnerà i primi tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: le squadre che saliranno sul podio si qualificheranno direttamente per i prossimi Giochi. I gradini più dolci dell’Aspire Dome di Doha (Qatar) porteranno in dote i biglietti aerei per il Sol Levante praticamente con due anni di anticipo, chiudere la pratica in Medio Oriente significherebbe evitare patemi d’animo per la prossima stagione, poter preparare accuratamente i Giochi senza dover giocarsi il tutto per tutto ai Mondiali 2019 che si disputeranno tra dodici mesi a Stoccarda. Si preannuncia dunque una lotta serrata in pedana, le ragazze conoscono l’importanza di questo traguardo e punteranno a mettersi al collo delle medaglie ancora più dolci del solito.

La gara più attesa, quella che premia la bontà dell’intero movimento di una Nazione, si caratterizzerà per l’elevato tasso tecnico. Un pass è sostanzialmente già assegnato perché gli USA sono i super favoriti per la vittoria, Simone Biles e compagne non dovrebbero aver alcun problema a primeggiare. Per gli altri due posti, invece, ci sarà da battagliare: sulla carta Russia e Cina partono avvantaggiate sospinte da Angelina Melnikova, Aliya Mustafina, Jin Zhang, Huan Luo ma attenzione al possibile rientro della Francia di Melanie De Jesus, mentre il Canada di Ellie Black e il Giappone di Mai Murakami dovrebbero davvero alzare ancora l’asticella rispetto a quanto già fatto in qualifica per provare a fare saltare il banco.

Le cinque squadre che non ce la faranno saranno rimandate ai Mondiali 2019 insieme ad altre 16 formazioni (tra cui l’Italia) per giocarsi gli ultimi nove pass a disposizione per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Di seguito il regolamento dettagliato per la qualificazione delle squadre ai Giochi a cinque cerchi.

COME CI SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020:

– Le prime tre classificate ai Mondiali 2018 si qualificano alle Olimpiadi 2020

– Gli altri nove posti a disposizione verranno assegnati ai Mondiali 2019. Si qualificano le nove squadre meglio piazzate tra quelle non ancora ammesse ai Giochi (in sostanza basterà essere tra le prime 12 dando per scontato che chi salga sul podio a Doha non sprofondi nel giro di un anno).

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com