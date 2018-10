LIVE F1, GP Usa 2018 in DIRETTA: qualifiche. Hamilton il favorito per la pole. Vettel dovrà scontare la penalità

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP degli Stati Uniti 2018, quartultima prova del Mondiale di Formula Uno. Sulla pista di Austin, che ospita il GP USA dal 2012, andrà in scena l’ennesimo duello tra Hamilton e Vettel e tra Ferrari e Mercedes (con la Red Bull in agguato), con il britannico che ha sulla racchetta il primo match point della stagione per vincere il campionato.

Nel corso delle libere però la superiorità di Lewis, su asfalto bagnato, è stata a tratti imbarazzante: se gli altri avevano bisogno di più giri per trovare il feeling, lui alla prima tornata si issava in vetta alla graduatoria. Un dominio che rischia di riverberarsi nell’ora del time-attack dove il britannico va a caccia della pole n.81. Non sarà facile per Seb contrastare le aspirazioni del rivale britannico. Al di là della grande forza espressa dal pacchetto anglo-tedesco, il teutonico dovrà scontare una penalità per non aver rispettato il limite di velocità in regime di bandiere rosse nel corso delle prove libere 1. L’ennesimo episodio di un Vettel disattento, quasi in stato confusionale con una Ferrari in crisi di identità. Servirà davvero un miracolo al Cavallino Rampante.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP degli Stati Uniti 2018, quartultima prova del Mondiale di Formula Uno: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 23.00 italiane. Buon divertimento!

23.06: In pista Lewis Hamilton!

23.05: 1’34″569 per Vettel che si porta in vetta con 369 millesimi di vantaggio su Raikkonen

23.02: Entra in pista anche Raikkonen con la Ferrari. Il finlandese monta le gomme ultrasoft. Anche Seb Vettel sul tracciato.

23.01: Hartley è il primo pilota ad entrare in pista. Gomme ultrasoft per lui.

23.00: SI COMINCIA!!!!

22.56. The hammer può ottenere la sua 7^ vittoria nel GP degli USA (non solo ad Austin).: Ssolo Schumacher ha vinto un GP 7 o 8 volte.Inoltre una sua eventuale vittoria nel prossimo GP degli Stati Uniti porterebbe la sua striscia di successi a 5. L’unica della sua carriera è stata Monza-Austin 2014

22.54: Ferrari che su questo tracciato non è mai partita dalla pole.

22.52: Non piove ad Austin per le condizioni saranno d’asciutto sulla pista.

22.48: La grande contesa dei piloti è pronta per iniziare

Qualifying is just around the corner, so who looks well placed after FP3? 🤔 #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/jfaNHD70b9 — Formula 1 (@F1) October 20, 2018

22.45: 15′ al via delle qualifiche!

22.42: Una visione dall’alto del circuito:

Best seat in the house? It's gotta be @COTA's amazing tower 😍 Get yourself a good seat – qualifying is 30 MINS away!#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/eLwd5xcrlg — Formula 1 (@F1) October 20, 2018

22.38: Una SF71H dunque ritrovata? Lo scopriremo nel time-attack

22.34: Ferrari che però in condizioni di asciutto ha reagito ottenendo i migliori tempi nelle prove libere 3. Però solo nelle qualifiche scopriremo i veri valori:

22.31: Al di là della grande forza espressa dal pacchetto anglo-tedesco, il teutonico dovrà scontare una penalità per non aver rispettato il limite di velocità in regime di bandiere rosse nel corso delle prove libere 1

22.28: Non sarà facile per Seb contrastare le aspirazioni del rivale britannico. Al di là della grande forza espressa dal pacchetto anglo-tedesco, il teutonico dovrà scontare una penalità per non aver rispettato il limite di velocità in regime di bandiere rosse nel corso delle prove libere 1.

22.26: Un dominio che rischia di riverberarsi nell’ora del time-attack dove il britannico va a caccia della pole n.81.

22.23: Nel corso delle libere però la superiorità di Lewis, su asfalto bagnato, è stata a tratti imbarazzante: se gli altri avevano bisogno di più giri per trovare il feeling, lui alla prima tornata si issava in vetta alla graduatoria.

22.20: Sulla pista di Austin, che ospita il GP USA dal 2012, andrà in scena l’ennesimo duello tra Hamilton e Vettel e tra Ferrari e Mercedes (con la Red Bull in agguato), con il britannico che ha sulla racchetta il primo match point della stagione per vincere il campionato.

22.18: Si prospetta un time-attack appassionante dove la Ferrari si gioca le sue chance per la pole position

22.15: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Stati Uniti ad Austin.

