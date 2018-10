F1, GP Stati Uniti 2018: risultati e classifiche prove libere 3. Ferrari in grande spolvero sull’asciutto. Vettel chiude in vetta davanti a Raikkonen, Hamilton 3° a meno di un decimo di ritardo

La prima sessione del weekend del Gran Premio degli Stati Uniti 2018 disputata sull’asciutto si è chiusa con le due Ferrari in testa alla classifica davanti alle Mercedes di Hamilton e Bottas. L’ultimo turno di prove libere prima delle qualifiche ha visto la riscossa di Sebastian Vettel dopo un venerdì molto complicato dal punto di vista delle prestazioni in pista e macchiato dalla penalizzazione di tre posizioni da scontare sulla griglia di partenza per non aver rallentato sufficientemente in regime di bandiera rossa. Il tedesco della Rossa ha compiuto tre run di simulazione di qualifica con le gomme ultra-soft, migliorandosi di volta in volta e superando il compagno di squadra Kimi Raikkonen di 0.046 con il tempo di 1:33.797.

Gli altri team inizialmente hanno svolto un programma di lavoro differente, incentrato sulla ricerca del set-up ideale e della simulazione del passo gara. Lewis Hamilton ha svolto un paio di run con le gomme super-soft con carico di benzina girando sul passo dell’1:40 in maniera abbastanza costante, per poi portarsi a soli 73 millesimi di ritardo dal tempo di Vettel a parità di mescola di gomma. Valtteri Bottas ha ottenuto il quarto tempo a più di 7 decimi di ritardo dalla vetta con la mescola super-soft, non riuscendo a migliorare il proprio tempo nell’ultimo run con la gomma “da qualifica”. Più attardate le Red Bull con Max Verstappen quinto e Daniel Ricciardo sesto, distanziati di più di 1″ dai tempi delle Ferrari. Buona prova da parte del monegasco Charles Leclerc con l’Alfa Sauber, il quale si è inserito in settima posizione alle spalle delle Red Bull e davanti alla Force India del messicano Sergio Perez.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 3 – GP STATI UNITI 2018

1 05 S. Vettel (U) Ferrari 1’33″797 2 07 K. Raikkonen (U) Ferrari 1’33″843 3 44 L. Hamilton (U) Mercedes 1’33″870 4 77 V. Bottas (U) Mercedes 1’34″556 5 33 M. Verstappen (U) Red Bull 1’34″703 6 03 D. Ricciardo (U) Red Bull 1’34″910 7 16 C. Leclerc Sauber 1’35″365 8 11 S. Perez (U) Force India 1’35″411 9 55 C. Sainz (U) Renault 1’35″450 10 08 R. Grosjean (U) Haas 1’35″468 11 31 E. Ocon (U) Force India 1’35″562 12 10 P. Gasly (U) Toro Rosso 1’35″713 13 20 K. Magnussen (U) Haas 1’35″770 14 27 N. Hulkenberg (U) Renault 1’35″882 15 9 M. Ericsson (U) Sauber 1’36″000 16 18 L. Stroll (U) Williams 1’36″188 17 35 S. Sirotkin (U) Williams 1’36″193













