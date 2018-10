LIVE F1, GP Messico 2018 in DIRETTA: prove libere 2. Vettel e la Ferrari vogliono stupire. Sfida a Red Bull e Mercedes

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Messico 2018, tappa del Mondiale F1 che si corre nella capitale dello Stato centro-americano. Dopo la prima sessione dominata dalla Red Bull e in cui Ferrari e Mercedes non hanno spinto utilizzando delle power unit vecchie, in questo turno dovremmo vedere qualcosa di più interessante con le Rosse e le Frecce d’Argento che dovrebbero rispondere alla doppietta piazzata dal team austriaco in mattinata. Su un tracciato che unisce tratti veloci a un’avvincente parte guidata, i piloti avranno disposizione 90 minuti di tempo per trovare il giusto set-up della propria vettura e per migliorare il proprio feeling con la pista.

Capiremo se Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, insieme ai rispettivi compagni di scuderia Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen, avranno il passo migliore in vista delle qualifiche e della gara in modo da poter rispondere immediatamente a Max Verstappen e Dani Ricciardo. Attenzione anche alle Renault che hanno stupito un po’ tutti nella FP1.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Messico 2018, tappa del Mondiale F1: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.00. Buon divertimento a tutti.

20.51 Pierre Gasly, ancora una volta, sarà costretto alla sostituzione della Power Unit. Il motore Honda continua a balbettare.

20.50 Dieci minuti al via della FP2!

20.49 Per fare capire il dominio di Max Verstappen, l’olandese ha fatto segnare il record in tutti e tre i settori del tracciato messicano.

20.48 Kimi Raikkonen, invece, vuole fare il bis dopo la splendida vittoria di Austin. Il finlandese vuole salutare nella migliore maniera la Ferrari prima di passare alla Alfa Romeo Sauber.

Kimi, a little eager through Turn 6, spins, ends up pointing the wrong way #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/RSvcnlKhV0 — Formula 1 (@F1) October 26, 2018

20.46 Lewis Hamilton ha, a sua volta, vissuto una FP1 senza forzare troppo. Il campione del mondo sa che sta vivendo un weekend che, molto probabilmente, gli consegnerà il quinto titolo iridato.

The champ cruised into Autodromo Hermanos Rodriguez on Friday looking pretty relaxed It could be an historic weekend in Mexico for @LewisHamilton #F1 #MexicoGP 🇲🇽 pic.twitter.com/SlAi2mNneT — Formula 1 (@F1) October 26, 2018

20.44 Seb Vettel è chiamato alla risposta dopo un lungo periodo grigio e, soprattutto, la vittoria di Kimi Raikkonen di una settimana fa ad Austin, Il tedesco vuole scuotersi!

Vettel quickly betters his team mate's time ⏱️ VET 1:19.696s

RAI +0.102s FP1 #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/EnucRkJOww — Formula 1 (@F1) October 26, 2018

20.42 Mattinata difficile da interpretare per le Ferrari che hanno concluso a debita distanza dalle Red Bull, ma hanno dato la sensazione di non forzare, con una Power Unit già utilizzata.

20.40 Venti minuti al via della seconda sessione di prove libere!

20.39 Verstappen ha piazzato il suo migliore tempo in chiusura di sessione con le gomme Hypersoft, ed è già sceso sotto il tempo della pole della scorsa stagione di Sebastian Vettel.

Max Verstappen was P2 in qualifying here last year (0.086 secs off Vettel's time) Will he go one better tomorrow? 🤔#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/XXkUChtjgf — Formula 1 (@F1) October 26, 2018

20.38 Come detto il più veloce della FP1 è risultato Max Verstappen, vincitore della gara 12 mesi fa. La Red Bull si è confermata a proprio agio sulla pista di Città del Messico, sotto ogni punto di vista.

20.36 Il fine settimana messicano vedrà all’opera le mescole più morbide a disposizione. Supersoft, Ultrasoft e Hypersoft.

20.34 I TEMPI DELLA FP1

1 33 M. Verstappen Red Bull 1’16″656

2 03 D. Ricciardo Red Bull 1’17″139

3 55 C. Sainz Renault 1’17″926

4 27 N. Hulkenberg Renault 1’18″028

5 44 L. Hamilton (U) Mercedes 1’18″075

6 77 V. Bottas (U) Mercedes 1’18″322

7 05 S. Vettel Ferrari 1’18″746

8 07 K. Raikkonen (U) Ferrari 1’18″936

9 28 B. Hartley Toro Rosso 1’19″024

10 34 N. Latifi Force India 1’19″078

11 11 S. Perez (U) Force India 1’19″124

12 36 A. Giovinazzi Sauber 1’19″134

13 08 R. Grosjean Haas 1’19″276

14 9 M. Ericsson Sauber 1’19″312

15 47 L. Norris (U) McLaren 1’19″646

16 2 S. Vandoorne McLaren 1’19″716

17 20 K. Magnussen Haas 1’19″853

18 35 S. Sirotkin Williams 1’19″899

20.32 Nella mattinata di Città del Messico si è disputata una prima sessione interlocutoria, con la pista ancora molto sporca. Red Bull sugli scudi, mentre Ferrari e Mercedes sembrano non avere forzato troppo.

20.30 Buona sera e benvenuti al circuito Hermanos Rodriguez! Sta per avere inizio la seconda sessione di prove libere del GP del Messico!

