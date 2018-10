F1, GP Messico 2018: Lewis Hamilton vince il Mondiale se…Tutte le possibili combinazioni

70 punti di vantaggio su Sebastian Vettel a tre gare dal termine del Mondiale 2018 di Formula Uno sono un bottino importante. Ne è consapevole Lewis Hamilton che si presenta alla vigilia del GP del Messico dopo aver mancato il primo match point ad Austin (Stati Uniti). Lewis, terzo in Texas, ha comunque guadagnato 3 punti nei confronti del rivale ferrarista e sull’asfalto messicano si potrebbe replicare quello che già avvenuto l’anno scorso ovvero una festa iridata per il britannico. Addirittura, il campione inglese potrebbe anche non andare a punti se Sebastian non dovesse vincere il round e arrivare secondo. Appare chiaro che l’iride è a un passo.

Di seguito, quindi, tutte le combinazioni che permetterebbero all’inglese di diventare Campione del Mondo per la quinta volta in carriera in Messico

LEWIS HAMILTON CAMPIONE DEL MONDO IN MESSICO SE:

– Se Hamilton arriva davanti a Vettel, qualunque sia la combinazione, è campione del mondo.

– Se vince Vettel, Hamilton potrà arrivare da secondo a settimo.

– Se Vettel arriva secondo o peggio, Hamilton si laurea campione del mondo anche non rientrando nella zona punti













