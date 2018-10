F1, GP Messico 2018: risultati prove libere 1. Doppietta Red Bull, Ferrari e Mercedes si controllano

Strepitosa prestazione delle Red Bull nelle prove libere 1 del GP del Messico 2018, terzultima tappa del Mondiale F1 che si corre nella capitale dello Stato centro-americano. Max Verstappen e Dani Ricciardo hanno sorpreso davvero tutti balzando al comando grazie a due eccellenti giri su gomme hypersoft: l’olandese ha stampato un perentorio 1:16.656 mentre l’australiano si è fermato a 1:17.139. Le Lattine sembrano gradire particolarmente la conformazione di questo circuito che unisce tratti estremamente veloci a un’appassionante parte guidata dove evidentemente le Red Bull sono riuscite a fare la differenza.

Il team austriaco ci ha però abituato a dei venerdì positivi salvo poi spegnersi progressivamente nel fine settimana, staremo a vedere come i due piloti riusciranno a comportarsi tra qualifiche e gara. Da annotare che Ferrari e Mercedes non sono andate alla caccia della prestazione pura in questa prima sessione e hanno usato delle power unit molto vecchie per testare delle soluzioni in vista delle qualifiche e soprattutto della gara. Proprio per questo motivo Lewis Hamilton si trova soltanto in quinta posizione (1:18.075) mentre Sebastian Vettel è settimo (1:18.746).

Alle spalle della Red Bull, infatti, troviamo una sorprendente Renault con Carlos Sainz (1.3 secondi da Verstappen) e Nico Hulkenberg (a 1.4): le due macchine gialle potrebbero essere la grande rivelazione in Messico dietro naturalmente alle scuderie di riferimento. Kimi Raikkonen, dopo il trionfo di Austin, è in ottava posizione (attardato di due decimi da Vettel) mentre Valtteri Bottas è sesto a tre decimi dal compagno. Da annotare il buon lavoro di Antonio Giovinazzi al volante della Alfa Romeo Sauber (12esimo, 1:19.134) mentre Pierre Gasly, già certo di una penalizzazione di 15 posizioni sulla griglia di partenza a causa della sostituzione della power unit, ha deciso di non girare.

GP MESSICO 2018, PROVE LIBERE 1: CLASSIFICA DEI TEMPI E RISULTATI

Pos. N. Pilota Team Tempo 1 33 M. Verstappen Red Bull 1’16″656 2 03 D. Ricciardo Red Bull 1’17″139 3 55 C. Sainz Renault 1’17″926 4 27 N. Hulkenberg Renault 1’18″028 5 44 L. Hamilton (U) Mercedes 1’18″075 6 77 V. Bottas (U) Mercedes 1’18″322 7 05 S. Vettel Ferrari 1’18″746 8 07 K. Raikkonen (U) Ferrari 1’18″936 9 28 B. Hartley Toro Rosso 1’19″024 10 34 N. Latifi Force India 1’19″078 11 11 S. Perez (U) Force India 1’19″124 12 36 A. Giovinazzi Sauber 1’19″134 13 08 R. Grosjean Haas 1’19″276 14 9 M. Ericsson Sauber 1’19″312 15 47 L. Norris (U) McLaren 1’19″646 16 2 S. Vandoorne McLaren 1’19″716 17 20 K. Magnussen Haas 1’19″853













FOTOCATTAGNI