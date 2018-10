LIVE F1, GP Messico 2018 in DIRETTA: prove libere 3. Risultati e aggiornamenti in tempo reale

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2018, diciannovesima e terzultima tappa del Mondiale di Formula Uno. Il venerdì è stato letteralmente dominato dalle Red Bull, in particolare con un Max Verstappen scatenato e deciso a bissare il successo ottenuto in Messico l’anno scorso, magari conquistando anche una pole position che gli consentirebbe di diventare il più giovane pilota della storia della F1 a partire dalla prima posizione in un Gran Premio del Mondiale (l’olandese detiene già il primato di precocità per la vittoria di un GP e per la prima fila in griglia). Mercedes e Ferrari si sono nascoste e non hanno svelato il proprio vero potenziale, montando delle power unit molto vecchie (che non verranno utilizzate oggi e domani) e non andando alla ricerca della prestazione specialmente nella simulazione di qualifica. Lewis Hamilton è ad un passo dalla conquista del titolo iridato e proverà ad assicurarsi la vittoria del Campionato con due gare d’anticipo in Messico. L’inglese vanta 70 punti di vantaggio su Sebastian Vettel in classifica a tre gare dalla fine, perciò gli basterà chiudere in settima piazza il GP centroamericano per laurearsi Campione del Mondo.

17.04 Installation lap per quasi tutti i piloti della griglia con gomme intermedie o da bagnato. Non ci sono assolutamente le condizioni per spingere con le slick.

17.02 Temperatura molto più bassa rispetto a ieri, vedremo chi potrà beneficiarne soprattutto in vista delle qualifiche.

17.00 SEMAFORO VERDE!! Si parte con Gasly ed Ericsson in pista con gomme intermedie.

🚥 GREEN LIGHT 🚥 We're underway for the final hour of practice in Mexico! Toro Rosso are straight on the GAS, as are Sauber 💪#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/LOHcZYjkpb — Formula 1 (@F1) October 27, 2018

16.59 La pista presenta ancora delle chiazze abbastanza umide che non permetteranno ai piloti di spingere almeno nei primi 15 minuti.

16.58 Ormai ci siamo, mancano due minuti all’inizio delle ultime prove libere del GP del Messico.

16.55 La pioggia che è arrivata qualche ora fa ha di fatto “pulito” la pista dalla gomma depositata ieri, perciò ci sarà una nuova evoluzione delle prestazioni molto evidente passaggio dopo passaggio.

16.52 Ultimo aggiornamento: la pioggia potrebbe arrivare sul circuito di Città del Messico proprio durante le qualifiche. I valori in campo potrebbero essere rimescolati in caso di pista bagnata, anche se Hamilton ha dimostrato di essere il più forte in condizioni complicate quest’anno.

16.49 Sebastian Vettel proverà a bissare la strepitosa pole ottenuta in Messico l’anno scorso per mettere pressione ad Hamilton, al quale basterà comunque arrivare settimo domani per conquistare il quinto titolo iridato della carriera. Esattamente 5 anni fa il tedesco festeggiava il suo quarto titolo ottenuto con la Red Bull nel 2013.

5 years ago: Sebastian Vettel becomes the youngest ever 4-time world champion

🏆🏆🏆🏆 His 2013 season: Wins – 13

Consecutive wins – 9

Poles – 9

Winning Margin – 155pts #F1 #OnThisDay pic.twitter.com/OyQC3XOPdP — Formula 1 (@F1) October 27, 2018

16.45 Dal Messico non arrivano notizie confortanti dal punto di vista delle condizioni metereologiche, infatti la pista al momento è umida a causa di una perturbazione che ha colpito il circuito dei “Fratelli Rodriguez”. Non è escluso che possa piovere anche durante le qualifiche ed in gara…

16.42 Uno dei temi di questa sessione sarà la gestione del degrado degli pneumatici Hypersoft in ottica gara. Ieri quasi tutti i team hanno riscontrato un degrado molto rapido ed eccessivo delle gomme dopo pochi giri. In particolare i piloti Haas facevano fatica anche solo a rimanere in pista a causa delle alte temperature dell’asfalto.

30 MINS TO FP3 ⏰ Tyres were the talk of the day on Friday… what will Saturday bring? 🤔#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/mptqvM9pgB — Formula 1 (@F1) October 27, 2018

16.39 La Ferrari ieri ha testato degli aggiornamenti aereodinamici (un nuovo fondo) che a causa del maltempo non erano stati testati ad Austin. I piloti non hanno riscontrato dei miglioramenti ed hanno preferito accantonare la nuova soluzione tornando al pacchetto precedente.

16.35 Ieri abbiamo assistito ad un autentico dominio prestazionale da parte delle Red Bull di Max Verstappen e Daniel Ricciardo, che hanno chiuso in testa entrambe le sessioni di prova del venerdì. Ferrari e Mercedes però non sono andati alla ricerca della prestazione ed hanno svolto dei lavori differenziati mirati alla raccolta dati per raggiungere il set-up ideale per affrontare le qualifiche e la gara.

16.30 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Messico 2018, tappa del Mondiale di F1.

