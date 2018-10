Juventus-Young Boys domani in tv | Orario d’inizio | Su che canale vederla | Probabili formazioni

Domani la Juventus affronterà gli svizzeri dello Young Boys nella seconda giornata del Gruppo H della Champions League 2018-2019. I bianconeri, dopo aver battuto all’esordio il Valencia, sono pronti a ripetersi con la squadra elvetica, che sulla carta non dovrebbe impensierire i padroni di casa.

Massimiliano Allegri dovrà a fare a meno di Cristiano Ronaldo, squalificato dopo l’espulsione nell’ultima partita, ma potrà contare su un Mario Mandzukic in super forma e reduce dalla doppietta con il Napoli. Lo Young Boys si trova a punteggio pieno in campionato come la Juventus, che sa però bene che non può sbagliare questo match e di possedere le qualità per superare gli avversari.

Juventus-Young Boys si giocherà domani sera (martedì 2 ottobre) all’Allianz Stadium di Torino con calcio di inizio alle 18.55. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su e SkyGo. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale del match. Di seguito il programma completo e le probabili formazioni.

Martedì 2 ottobre

18.55 Juventus-Young Boys, Champions League Gruppo H, Allianz Stadium

Le probabili formazioni di Juventus-Young Boys

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Dybala. All.: Allegri.

Young Boys (4-4-2): Von Ballmoos; Mbabu, Camara, von Bergen, Benito; Fassnacht, Sanogo, Sow, Sulejmani; Assalé, Hoarau. All.: Seoane.

Clicca qui per la presentazione della partita

Clicca qui per le scelte degli allenatori

Clicca qui per sapere come acquistare i tickets

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CALCIO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: cristiano barni / Shutterstock.com