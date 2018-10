Biglietti Juventus-Young Boys, Champions League 2019: come acquistare i tickets per la sfida dell’Allianz Stadium

Domani 2 ottobre alle ore 18.55 la Juventus di Massimiliano Allegri torna nuovamente in scena in Champions League. Dopo il successo in 10 contro 11 a Valencia, in Spagna, per via della tanto discussa espulsione di Cristiano Ronaldo, la Vecchia Signora se la vedrà contro i campioni di Svizzera dello Young Boys.

Sulla carta i campioni d’Italia non dovrebbero avere troppi problemi, intenzionati ad allungare la propria striscia di successi in questa stagione, giunta a quota 8. Di sicuro centrare i tre punti sarebbe importante per arrivare a punteggio pieno nel proprio girone e proiettarsi alla delicata sfida contro il Manchester United nel migliore dei modi. L’unica vera incognita sarà quella di una formazione che dovrà fare a meno della sua stella. Ronaldo, infatti, è stato squalificato per quanto detto precedentemente e non prenderà parte al confronto. Tuttavia, il mister livornese può contare su un roster di alta qualità, avendo tutte le possibilità per non far rimpiangere il portoghese.

