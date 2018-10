Juventus-Young Boys, le probabili formazioni | Champions League 2018-2019

Ottobre porta in dote il grande calcio: il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà domani, martedì 2 e mercoledì 3, quando andranno in scena le partite della seconda giornata. Martedì ad aprire le danze sarà la Juventus alle 18.55, impegnata in casa contro lo Young Boys.

La Juventus, priva dello squalificato Ronaldo dopo la discussa espulsione rimediata a Valencia, si schiererà col 4-3-3, con Szczesny tra i pali, Cancelo, Bonucci, Rugani ed Alex Sandro in difesa, in mediana Can, Pjanic e Matuidi, mentre in avanti spazio a Bernardeschi, Mandzukic e Dybala.

La formazione elvetica, sconfitta all’esordio dal Manchester United, risponderà con il classico 4-4-2, con Von Ballmoos in porta, Mbabu, Wuthrich, Von Bergen e Benito in difesa, Sulejmani, Sanogo, Sow e Fassnacht in mezzo al campo, Ngamaleu e Hoarau di punta.

Di seguito le probabili formazioni della sfida:

Juventus: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Dybala.

Young Boys: Von Ballmoos; Mbabu, Wuthrich, Von Bergen, Benito; Sulejmani, Sanogo, Sow, Fassnacht; Ngamaleu, Hoarau.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: bestino / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it