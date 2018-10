Italia-Ucraina in tv, su che canale vederla in chiaro e in streaming. Orario e programma

Domani alle 20 ritorna in campo la Nazionale di Roberto Mancini nel test amichevole di Genova contro l’Ucraina. Occasione importante, quindi, per testare i convocati e preparare il fondamentale incontro di domenica in Polonia, valido per la Uefa Nations League. Tra i convocati scelti dal tecnico italiano spiccano le esclusioni di Balotelli e, soprattutto, Belotti. Torna in nazionale Giovinco, mentre è alla prima chiamata Caprari. Superfluo ripetere quanto sia importante in questo periodo oscuro per gli azzurri trovare risultati convincenti, anche in amichevoli come quella di domani, in cui in palio ci saranno comunque punti che possono rivelarsi pesanti ai fini del ranking Fifa.

Di seguito tutte le informazioni su Italia-Ucraina: programma, orario di inizio e dove vederla.

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE

20:00 Italia-Ucraina

ITALIA-UCRAINA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA

La partita sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai Uno o via streaming su Rai Play.

ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI

I convocati di Roberto Mancini

Analisi dei convocati

Italia-Ucraina: probabili formazioni

Risultati e classifica Nations League

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: kivnl / Shutterstock.com