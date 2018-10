Italia-Serbia, Mondiali volley femminile 2018: programma, orario e tv

Martedì 16 ottobre si giocherà Italia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya (Giappone) le azzurre affronteranno le Campionesse d’Europa in un incontro che mette in palio il primo posto nel girone della Final Six, entrambe le squadre sono già certe della qualificazione alle semifinali: chi vince incrocerà la perdente di Cina-Olanda in programma alle ore 12.20, chi perde se la dovrà vedere con chi la spunterà tra le Campionesse Olimpiche e le orange. La nostra Nazionale è reduce dalla battaglia contro il Giappone vinta al tie-break e potrebbe accusare della stanchezza, ci potrebbe essere un po’ di turnover contro le slave guidate dalle fortissima Tijana Boskovic e Brankica Mihajlovic.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 16 OTTOBRE:

09.10 Italia vs Serbia

ITALIA-SERBIA: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB