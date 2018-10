Basket femminile, Serie A1 2018-2019: le migliori italiane della 2a giornata. Olbis Futo Andrè e Caterina Dotto grandi protagoniste

Andiamo a vedere quali sono state le migliori giocatrici italiane della seconda giornata della Serie A1 di basket femminile. Un inizio di stagione che sta vedendo Schio e Napoli in testa alla classifica a punteggio pieno, anche se manca ancora la sfida tra Ragusa e Venezia, che potrebbe cambiare ancora gli equilibri in vetta alla classifica.

Queste le migliori italiane della prima giornata

Olbis Futo Andrè: Schio domina contro Vigarano (84-59) e conquista la seconda vittoria stagionale in campionato. Grande prestazione della lunga azzurra, che mette a referto 19 punti e 7 assist. Un ottimo inizio di campionato per Andrè, che si trova a vivere la stagione della definitiva consacrazione in un top club che lotta per lo Scudetto.

Caterina Dotto: San Martino di Lupari si sblocca contro Lucca (83-69) ed ottiene il primo successo. Mattatrice assoluta della partita con le toscane è stata la playmaker italiana, che ha chiuso con 23 punti e 7 assist in 34 minuti di gioco. Miglior marcatrice dell’incontro e veramente una prestazione da grande protagonista per Caterina.

Sara Bocchetti: Vigarano è ancora a quota zero punti ed è appena stata travolta da Schio, ma in ottica futura può affidarsi a Sara Bocchetti. La tiratrice campana è senza dubbio una delle principali armi offensive della squadra emiliana, come dimostra la prova contro il Famila con 17 punti a tabellino.

Tayara Madonna: tra le squadre ancora con zero punti c’è la neopromossa Empoli, ma la squadra toscana ha dimostrato contro una big come Napoli di poter lottare per una salvezza a fine anno con più tranquillità. Ottima prova dell’italo-brasiliana, alla sua prima esperienza in A1, che ha messo a referto 15 punti.

Laura Macchi: passano gli anni, le stagioni e i campionati, ma quello che non svanisce mai è il talento e la classe di alcune giocatrici che hanno fatto la storia del basket italiano. Per “Chicca” la nuova avventura con Napoli è già partita bene, con le campane che hanno rimontato Empoli e si sono prese la loro seconda vittoria. Sono 12 i punti a referto per l’azzurra.













Credit: Ciamillo