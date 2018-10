LIVE Cina-Olanda volley femminile, Mondiali 2018 in DIRETTA: l’Italia scopre la sua avversaria per la semifinale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cina-Olanda, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Nagoya (Giappone) le due squadre sono già certe della qualificazione alle semifinali e si affrontano in un incontro che mette in palio il primo posto nella Pool H: chi vince affronterà la perdente di Italia-Serbia, chi perde se la dovrà vedere con la vincente della sfida tra le azzurre e le Campionesse d’Europa. Le due formazioni scenderanno in campo già conoscendo l’esito dell’altra partita dunque potrebbero anche giocare cercando di scegliere l’avversario per la battaglia di venerdì che spalancherà le porte sulla finale della rassegna iridata.

Da una parte le Campionesse Olimpiche trascinate dal fenomeno Zhu Ting, dall’altra le orange dell’indemoniato opposto Lonneke Sloetjes: entrambe hanno sconfitto gli USA al tie-break, oggi ne vedremo davvero delle belle in una partita incerta e aperta a ogni risultato in cui può succedere di tutto vista la caratura di entrambe i sestetti incentrati molto sulla difesa e sul contrattacco.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Cina-Olanda, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.20. Buon divertimento a tutti.













23-23 Zhang pareggia

22-23 Zhu risponde con la diagonale vincente

21-23 Ancora fast di Belien

21-22 Attacco vincente di Zhu

20-22 Fast vincente di Belien

20-21 Pipe vincente di Buijs

20-19 Primo tempo perfetto di Yan

19-19 Sloetjes piazza perfettamente

18-16 Scambi interminabili e alla fine Zhang trova il punto con il mani fuori

17-16 Attacco vincente di Bujis

17-15 Cina superlativa in difesa e poi Zhang chiude con la parallela

16-14 Muro di Ding. Secondo timeout tecnico

14-14 Gong baglia il servizio

13-12 Serie di incredibili difese e poi Gong trova l’attacco vincente

11-11 Primo tempo di Yan

11-10 Parallela vincente di Sloetjes

9-9 Mani fuori di Zhang

8-9 Diagonale vincente di Sloetjes

8-8 Sbaglia il pallonetto Zhu

8-6 Primo tempo perfetto di Yuan

7-5 Ding lavora bene a rete il secondo tocco e beffa il muro olandese

6-5 Attacco vincente di Zhang

4-5 Pipe di Sloetjes

3-4 Clamorosa difesa della Cina e poi Zhu mette a terra

2-4 Grothues attacca fuori dall’asta

1-4 Ace di Sloetjjes

1-2 Mani fuori di Zhu

0-2 Muro di Belien

12.21: Si comincia

12.20: Adesso quello cinese

12.19: E’ il momento degli inni nazionali. Tocca a quello olandese

12.16: E’ il momento della presentazione delle due squadre

12.10: Tra dieci minuti inizierà la partita. La Cina ha già affrontato le azzurre nella seconda fase, perdendo per 3-1; mentre l’Italia non ha ancora giocato contro l’Olanda in questo Mondiale

12.01: Pazzesca, invece, la rimonta delle olandesi contro le americane. Sotto per 2-0, l’Olanda ha recuperato e vinto i restanti tre set, eliminando dunque dalla competizioni le campionesse in carica

11.58: La Cina ha superato per 3-2 gli Stati Uniti nell’esordio delle Final Six. Una sfida combattuta e che ha visto le asiatiche, sotto per 2-1, vincere poi al quinto set

11.52: L’Italia conoscerà la sua avversaria per la semifinale di venerdì. Le azzurre sono state sconfitte oggi per 3-1 dalla Serbia e dunque chi vincerà questo match tra Cina e Olanda affronterà Chirichella e compagne

11.50: Cominciamo la diretta di Cina-Olanda

