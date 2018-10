Pallanuoto, Europa Cup 2018-2019: i convocati dell’Italia. Esordio del Settebello in Montenegro

Finalmente torna a disputare una partita ufficiale il Settebello: dopo la partita di inizio stagione contro le All Stars alla presentazione del campionato di Serie A1 a Genova, è ormai tempo di Europa Cup per l’Italia. Il Girone C scatterà infatti martedì prossimo in Montenegro, a Podgorica per la precisione.

Nella prima giornata riposerà la Francia, e la Nazionale, che ha battuto già il Montenegro sempre in Europa Cup lo scorso anno a Palermo, vorrà certamente partire con il piede giusto. Il Settebello, che sarà in ritiro dal 21 al 24 ottobre, conta per l’occasione tredici elementi.

Il CT Sandro Campagna lascia a casa Bodegas e richiama Aicardi: sono soltanto tre i club della Serie A1 da cui l’allenatore continua a pescare. Sei i convocati per la Pro Recco, cinque dal Brescia e due dalla Sport Management: le tre squadre nostrane in Champions formano in pratica tutta la Nazionale.

Di seguito i tredici convocati dell’Italia:

Zeno Bertoli, Marco Del Lungo, Pietro Figlioli, Valentino Gallo, Nicholas Presciutti (AN Brescia);

Gianmarco Nicosia e Andrea Fondelli (Sport Management);

Matteo Aicardi, Francesco Di Fulvio, Oscar Echenique Gonzalo, Guillermo Rios Molina, Vincenzo Renzuto Iodice e Alessandro Velotto (Pro Recco).













Foto: katacarix shutterstock.com

