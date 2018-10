F1, GP Messico stasera in tv, orario e su che canale vederlo gratis e in chiaro

Questa sera si correrà il Gran Premio del Messico, con il semaforo vedere previsto alle ore 20.10. Sulla pista intitolata ai fratelli Rodriguez ci attende una gara che vedrà spettacolo fin dalla partenza, visto che ci sarà un chilometro da percorre prima di arrivare in curva uno. In prima fila troveremo le Red Bull del poleman Daniel Ricciardo e di Max Verstappen, pronta a riscattare subito la delusione delle qualifiche. Alle loro spalle scatteranno Lewis Hamilton, pronto a prendersi il quinto titolo iridato in carriera, e il ferrarista Sebastian Vettel, che cercherà di tornare protagonista in positivo.

Il GP del Messico sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su TV8. La gara verrà trasmessa in diretta tv anche su SkySportF1 e in diretta streaming su SkyGo. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della gara messicana. Di seguito il programma completo.

Domenica 28 ottobre

20.10 Gran Premio del Messico

ALTRI ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI

La presentazione del GP del Messico

Le qualifiche del GP del Messico

La griglia di partenza del GP del Messico

Le dichiarazioni di Sebastian Vettel

Le dichiarazioni di Daniel Ricciardo

Le dichiarazioni di Kimi Raikkonen

La Mercedes coi cerchi forati chiusi













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI