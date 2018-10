Eurolega basket 2019, Milano-Efes Istanbul: quando si gioca e su che canale vederla in tv e in streaming

Proseguirà venerdì alle ore 20:45 l’avventura dell’Olimpia Milano in Eurolega al Mediolanum Forum contro i turchi del Anadolu Efes. I ragazzi di Simone Pianigiani stanno facendo molto bene e vengono dalla doppia vittoria in casa dell’Olympiakos e tra le mura amiche sul Khimki, giunta allo scadere con più di un brivido. Venerdì per la compagine azzurra si tratterà di un ulteriore test per capire la dimensione della squadra all’interno della competizione, visto che Milano affronterà una formazione anch’essa a 3 vittorie su 4 sinora. Vincere significherebbe fare un passa già deciso verso i playoff.

Di seguito tutte le informazioni su Olimpia Milano-Efes Istanbul: programma, orario e dove vederla.

VENERDI’ 2 NOVEMBRE

20:45 Olimpia Milano-Efes

OLIMPIA MILANO-EFES: DOVE VEDERLA IN DIRETTA

Tutte le sfide di Eurolega sono visibili in streaming su Eurosport Player

Credit: Ciamillo